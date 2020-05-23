Неизвестный баг выводит из строя некоторые смартфоны Samsung. Компания готовит экстренное обновление

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С прошивкой смартфонов от Samsung творится что-то неладное. Сегодня в крупнейшей соцсети Китая Weibo было опубликовано большое количество жалоб от пользователей смартфонов Samsung о том, что их устройства внезапно получили «ошибку черного экрана», которая не решалась перезагрузкой аппарата.

Среди моделей, получивших такой «сюрприз», оказались: S8, S9, S10 и даже S20. Пользователи рекомендуют еще не словившим баг соратникам отключить автоматическое обновление после входа в систему, изменить дату на другую, а затем отключить автоматическую синхронизацию времени по сети и дождаться адекватной версии обновления прошивки.





Некоторые фанаты One UI сообщили, что некоторые модели Samsung столкнулись с данной ошибкой из-за старой версии приложения локскрина, в который встроен нерабочий китайский календарь. Скорее всего, на смартфонах Samsung произошел временный сбой сервера.





К счастью для многих, умельцы смогли найти два рабочих способа решения данной проблемы.

1

Выключите автоматическое обновление

Проведите резервное копирование данных

Дата на рабочем столе при перезагрузке изменится на 1 мая

2

Перезапустите смартфон

Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру

Откройте настройки камеры в левом верхнем углу

Потяните вниз строку уведомлений для входа в настройки

Зайдите в настройки локскрина, нажмите на него, а затем нажмите на пункт «Об экране блокировки», обновите настройки

В официальном ответе представитель Samsung Galaxy сообщил, что они получили обратную связь по системным проблемам, активно исследуют причину и предоставят соответствующее решение в кратчайшие сроки.

Судя по всему, на данный момент проблема актуальна только для китайского региона. Будем надеяться, что до наших стран она не дойдет.

Источник: m.ithome.com