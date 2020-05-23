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Неизвестный баг выводит из строя некоторые смартфоны Samsung. Компания готовит экстренное обновление

23.05.2020 2063 1

С прошивкой смартфонов от Samsung творится что-то неладное. Сегодня в крупнейшей соцсети Китая Weibo было опубликовано большое количество жалоб от пользователей смартфонов Samsung о том, что их устройства внезапно получили «ошибку черного экрана», которая не решалась перезагрузкой аппарата.

 

Неизвестный баг выводит из строя некоторые смартфоны Samsung. Компания готовит экстренное обновление – фото 1

 

Среди моделей, получивших такой «сюрприз», оказались: S8, S9, S10 и даже S20. Пользователи рекомендуют еще не словившим баг соратникам отключить автоматическое обновление после входа в систему, изменить дату на другую, а затем отключить автоматическую синхронизацию времени по сети и дождаться адекватной версии обновления прошивки.

 

Неизвестный баг выводит из строя некоторые смартфоны Samsung. Компания готовит экстренное обновление – фото 2

 

Некоторые фанаты One  UI сообщили, что некоторые модели Samsung столкнулись с данной ошибкой из-за старой версии приложения локскрина, в который встроен нерабочий китайский календарь. Скорее всего, на смартфонах Samsung произошел временный сбой сервера.

 

Неизвестный баг выводит из строя некоторые смартфоны Samsung. Компания готовит экстренное обновление – фото 3

 

К счастью для многих, умельцы смогли найти два рабочих способа решения данной проблемы.

 

1

  • Выключите автоматическое обновление
  • Проведите резервное копирование данных
  • Дата на рабочем столе при перезагрузке изменится на 1 мая

 

2

  • Перезапустите смартфон
  • Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру
  • Откройте настройки камеры в левом верхнем углу
  • Потяните вниз строку уведомлений для входа в настройки
  • Зайдите в настройки локскрина, нажмите на него, а затем нажмите на пункт «Об экране блокировки», обновите настройки

 

В официальном ответе представитель Samsung Galaxy сообщил, что они получили обратную связь по системным проблемам, активно исследуют причину и предоставят соответствующее решение в кратчайшие сроки.

 

Судя по всему, на данный момент проблема актуальна только для китайского региона. Будем надеяться, что до наших стран она не дойдет.

 

Источник: m.ithome.com

Samsung
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Yunker Zorge
Если бы сейчас эта беда случилась у сяоми или хуавей, говном бы поливали. А у самсунга когда смарты взрываются и целые модельные ряды выводят из продажи навсегда (galaxy note 7), так это нормально для А бренда, это фирмА, самса лутшые, как и апле
23.05.2020 23:58
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Неизвестный баг выводит из строя некоторые смартфоны Samsung. Компания готовит экстренное обновление