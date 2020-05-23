Неизвестный баг выводит из строя некоторые смартфоны Samsung. Компания готовит экстренное обновление
С прошивкой смартфонов от Samsung творится что-то неладное. Сегодня в крупнейшей соцсети Китая Weibo было опубликовано большое количество жалоб от пользователей смартфонов Samsung о том, что их устройства внезапно получили «ошибку черного экрана», которая не решалась перезагрузкой аппарата.
Среди моделей, получивших такой «сюрприз», оказались: S8, S9, S10 и даже S20. Пользователи рекомендуют еще не словившим баг соратникам отключить автоматическое обновление после входа в систему, изменить дату на другую, а затем отключить автоматическую синхронизацию времени по сети и дождаться адекватной версии обновления прошивки.
Некоторые фанаты One UI сообщили, что некоторые модели Samsung столкнулись с данной ошибкой из-за старой версии приложения локскрина, в который встроен нерабочий китайский календарь. Скорее всего, на смартфонах Samsung произошел временный сбой сервера.
К счастью для многих, умельцы смогли найти два рабочих способа решения данной проблемы.
1
- Выключите автоматическое обновление
- Проведите резервное копирование данных
- Дата на рабочем столе при перезагрузке изменится на 1 мая
2
- Перезапустите смартфон
- Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру
- Откройте настройки камеры в левом верхнем углу
- Потяните вниз строку уведомлений для входа в настройки
- Зайдите в настройки локскрина, нажмите на него, а затем нажмите на пункт «Об экране блокировки», обновите настройки
В официальном ответе представитель Samsung Galaxy сообщил, что они получили обратную связь по системным проблемам, активно исследуют причину и предоставят соответствующее решение в кратчайшие сроки.
Судя по всему, на данный момент проблема актуальна только для китайского региона. Будем надеяться, что до наших стран она не дойдет.
Источник: m.ithome.com
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