Неофициальный перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые могут получить MIUI 12

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Не секрет, что Xiaomi трудится над новой версией фирменной оболочки — MIUI 12. С января нынешнего года все внимание разработчиков сконцентрировано исключительно на новой итерации прошивки. На данный момент компания не дает никаких обещаний или прогнозов о времени выхода MIUI 12. Но это не мешает строить прогнозы о том, какие смартфоны ее получат.

В сети был найден предположительный список тех устройств, на которые придет MIUI 12. Выглядит он вполне логичным и предсказуемым, поэтому велика вероятность, что многие из названых моделей действительно в итоге получат новую версию фирменной оболочки. Но все же к данному перечню устройств стоит отнестись с большой долей скепсиса. Есть сомнения, что он достоверный и к нему есть вопросы.

В список вошли флагманы Xiaomi: серия Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro/Mi 9 SE, Mi 8, Mi Mix 3, Mi Mix 2S и Mi Mix 2. Добраться MIUI 12 должна и до Xiaomi CC9/CC9 Pro/CC9e. Получат фирменную оболочку и смартфоны «дочки» Redmi: Redmi K30/K20/K20 Pro, Redmi Note 7/Note 7 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8/8 Pro/8A, Redmi 7/7A.

Интересно, что в этот перечень не вошли такие модели как Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 SE, Redmi K30 Pro, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Отсутствие двух последних моделей можно объяснить только тем, что речь идет о китайской версии прошивки, тогда как эти две модели не планируют выпускать на рынке Китая.

Источник: gizmochina