Никакого iPhone 9 и iPhone 9 Plus? Придет iPhone SE 2020?

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Последние дни вокруг мифических iPhone 9 и iPhone 9 Plus ходит немало разговоров. Один из последних слухов — анонс новинок решено не откладывать до лета и их представят 15 апреля. А уже 22 апреля их можно будет приобрести. Сведения о скором релизе новинок выглядят правдоподобно, а вот столь скорый старт продаж вызывает определенный скепсис, учитывая те проблемы, которые испытывает компания из-за сбоев в работе сборочных фабрик в Китае.

Ранее считалось, что iPhone 9 станет преемником iPhone SE, но сегодняшнее сообщение разрушило это представление. Так, источники ссылаются официальный магазин Apple, где среди всего многообразия аксессуаров были найдены защитные стекла Belkin InvisiGlass для iPhone 7, iPhone 8 и iPhone SE. Интересно, что стекло одинаково подходит для экранов всех трех моделей. И очень похоже, что речь идет о iPhone SE второго поколения, ведь первому поколению пленка для iPhone 8 была бы велика.

Похоже, что Apple готовится к анонсу смартфона, который вполне могут именовать как iPhone 2020. Наличие универсальной пленки, которая сможет прикрыть дисплей iPhone 8 и iPhone SE, подтверждает те слухи, что новинка повторит черты «восьмерки».

Но самое интригующее, слухи говорят о том, что старт продаж iPhone SE 2020 состоится уже завтра, 4 апреля. Так это или нет, узнаем уже скоро. А также надеемся, что будет внесена ясность, какие же «бюджетные» iPhone компания намерена выпустить в этом году.

Источники: slashgear, 9to5mac