Nokia готовит складной смартфон! Здесь всё, что мы сейчас знаем.

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После того, как Nokia была куплена китайской HMD Global, компания сфокусировалась на достаточно доступных и простых смартфонах. После неудачи с Nokia 9 Pure View казалось, что бренд ещё долго не осмелиться на экспиременты, но уже в начале этого года появились слухи о том, что Nokia готовит собственный складной смартфон. После разговоры утихли, но сегодня надёжный источник сообщил - складная Nokia в разработке!

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Этой информацией поделился инсайдер Nokia Anew, который практически безошибочно сливает информацию о новых продуктах компании уже несколько лет. В своём коротком твите инсайдер заверил нас, что смартфон находится в разработке, но больше информации мы не получили.

Подробности

Полной уверенности в том, что в публикации речь идёт именно о изображённом выше Nokia 2720 Fold нет, ведь презентация состоится ещё не скоро. Как бы то ни было смелость компании похвальна, а нам остаётся только надеяться, что Nokia сможет сделать хорошо.

Представят смартфон скорее всего на MWC 2021. До конференции очень много времени, и за эти месяцы всё может измениться, так что не стоит полностью доверять этой информации, даже учитывая надёжность источника.

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Источник: Twitter