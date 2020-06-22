Объявлена дата презенетации огромного Honor X10 Max

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Мы уже рассказывали, что Honor готовит настоящий таблет, который станет преемником легендарного Honor 8X Max. Тогда в сети появились почти все важные спецификации смартфона, а сегодня была объявлена дата его презентации.

Каким он будет?

Прежде всего, новинка станет большой. Диагональ дисплея устройства составит 7,09" – ﻿это очень много. Некоторые читатели помнят времена, когда подобный размер был присущ планшетам. Теперь, благодаря уменьшению рамок, габариты таких смартфонов не кажутся слишком большими, хотя средними их тоже не назовёшь.

Honor X10 Max должны оснастить процессором Dimensity 800 или Kirin 820, смартфон также получит аккумулятор на 5000 мАч. Судя по характеристикам, устройство будет стоить не слишком дорого, но лучше всё-таки дождаться объявления официальной цены.

Когда ждать презентацию?

На постере выше написано, что новинку покажут 2 июля. Это согласуется с ранее появившимися слухами о том, что таблет покажут в июле. Мы обязательно ознакомим вас с полным списком характеристик смартфона и сообщим все его особенности как только появится официально подтверждённая информация.

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Источник: Twitter