OnePlus 8 Pro будет рекордсменом по 13 параметрам

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Китайцы очень любят рекорды, и они стремятся их устанавливать в различных сферах. Так, производители смартфонов пытаются начинять свои продукты как можно большим количеством мегабайт, мегагерц, мегапикселей и дюймов. И для них это как показатель превосходства и успеха, а также рассчитано на падких на все максимальное.









Свою лепту в копилку рекордов должна внести и компания OnePlus. Глава компании Пит Лау в рамках промо-кампании серии OnePlus 8 сделал заявление, что Pro-версия установит сразу 13 рекордов.









Уже известно, что новинкам достались лучшие на рынке дисплеи. Так, лаборатория Display Mate Technologies вынесла вердикт экранам устройств серии OnePlus 8. По словам экспертов, они заслужили наивысшую оценку А+. Более того, матрица установила более 10 рекордов в различных категориях. Именно это сообщение прокомментировал Пит Лау, заявив о 13 рекордах. Относятся ли они все к дисплею, он не уточнил.









Скорее всего, самые высокие оценки достались экрану, прежде всего, OnePlus 8 Pro. Ожидается, что «прошка» получит чипсет Snapdragon 865 и Super Fluid экран диагональю 6,5 дюйма разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость дисплея составит 1400 нит, есть поддержка HDR10+ и встроенный чип MEMC.





Одной из сильных сторон OnePlus 8 Pro должна стать и камера, которая получит датчик Sony IMX689 на 48 Мп. Этот же сенсор предложил Oppo Find X2 Pro, который на данный момент занимает вторую строчку рейтинга DxOMark, уступая только Huawei P40 Pro. Всего на тыльной стороне должно быть три модуля, где два других Sony IMX586 на 48 Мп и телеобъектив на 8 Мп для 3-кратного оптического зума.

Источник: twitter







