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OnePlus Nord получит одно заметное отличие от OnePlus 8. И вы даже не догадываетесь какое

26.06.2020 570 0

Из-за кризиса целый ряд производителей смартфонов сделали крен в сторону создания бюджетных и среднего класса устройств. Возможно, OnePlus и дальше была бы акцентирована на создание только флагманов, но нынешние времена требуют другого подхода. Нужна более массовая модель и ею должен стать OnePlus Nord.

 

OnePlus Nord получит одно заметное отличие от OnePlus 8. И вы даже не догадываетесь какое – фото 1

 

Huawei P40 

 

Множить камеры

 

С большой вероятностью именно так и будет называться новинка. Кроме того, многие были уверены, что многое знают о ней. Но, кажется, компания приготовила сюрприз. Так, ресурс Androidcentral на правах эксклюзивности сообщил, что OnePlus Nord станет первым устройством компании со сдвоенной фронталкой. Это будут датчики разрешением 32 Мп и 8 Мп, а овальный вырез для них приготовили в верхнем левом углу по аналогии с Huawei P40.

Долгое время компания эксплуатировала 16 Мп датчики для создания селфи, но теперь может пойти на эксперимент. Что в итоге выйдет из этой затеи, узнаем уже после анонса, который должен состояться 10 июля.

 

Что известно

 

По тем слухам, что мелькали в сети, OnePlus Nord должен получить AMOLED‑дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 765G и быструю 30-ваттную зарядку. По самым оптимистичным прогнозам, ценник на смартфон может стартовать с отметки $299.

 

Источник: androidcentral

 

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OnePlus Nord OnePlus 8
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.06.2020

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OnePlus Nord получит одно заметное отличие от OnePlus 8. И вы даже не догадываетесь какое