OnePlus стремится эффективно продавать свои продукты онлайн и офлайн

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Смартфоны OnePlus постепенно завоевывают мир. Проделанная компанией работа принесла свои плоды — про OnePlus знают во всем мире. В прошлом году она отметила свое 5-летие, и у нее есть повод гордиться своим успехами на рынке. За достаточно короткий срок команде OnePlus удалось раскрутить бренд, ее смартфоны признаются одними из лучших на рынке.





За это время компания прошла путь от продаж мобильных устройств по системе приглашений до фирменных розничных точек. Изначально OnePlus делала ставку на электронную коммерцию и продажу своих устройств через онлайн-магазины. На первых порах такой шаг был оправдан необходимостью нести минимальные затраты на маркетинг и отсутствием средств для развертывания собственных розничных точек.





Но с ростом престижа марки начали появляться и фирменные магазины. Естественно, первой страной, где они появились, стал Китай. Постепенно такие розничные точки начали открываться в других странах и уже сейчас компания больше ориентирована на офлайн-продажи за пределами внутреннего рынка.





Глава OnePlus Пит Лау сообщил, что на данный момент насчитывает более 200 офлайн-точек по продажам продуктов компании, и их количество будет расти. Причем если ранее в них можно было приобрести только смартфоны, то теперь на их прилавках можно найти аксессуары и прочие продукты OnePlus.





Источник: news.mydrivers.com







