Первые подробности о Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41

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Samsung начала обновлять свою А-серию, представив ранее Galaxy A51 и Galaxy A71. Последний из новичков уже успел пройти тест у нас и на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть обзор на него. В перспективе компания выпустит продолжение для всех устройств линейки Galaxy A, будут среди них Galaxy A31 и Galaxy A41.





По слухам, Galaxy A41 получит фронтальную камеру на 25-мегапикселей, а основная будет включать модуль на 48 Мп и объектив для макросъемки разрешением 2 Мп.









Что касается Galaxy A31, то на тыльной стороне установят систему из нескольких датчиков, где главный будет на 48 Мп и предложат модуль для макросъемки на 5-мегапикселей. Среди достоинств новинки упоминается емкий аккумулятор на 5000 мАч. Ожидается, что оба смартфона получат флеш-модуль на 64 Мп.





Когда стоит ждать выход Galaxy A31 и Galaxy A41, точной информации нет. Есть лишь предположение, что произойдет это скоро. Так, предполагается, что новинки дебютируют до анонса серии Galaxy S20 и самое подходящее для этого время — конец января. Но есть прогноз, что ранее марта оба смартфона на рынок не выйдут.





Источник: galaxyclub.nl







