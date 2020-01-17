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Первые подробности о Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41

17.01.2020 1659 2

Samsung начала обновлять свою А-серию, представив ранее Galaxy A51 и Galaxy A71. Последний из новичков уже успел пройти тест у нас и на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть обзор на него. В перспективе компания выпустит продолжение для всех устройств линейки Galaxy A, будут среди них Galaxy A31 и Galaxy A41.


По слухам, Galaxy A41 получит фронтальную камеру на 25-мегапикселей, а основная будет включать модуль на 48 Мп и объектив для макросъемки разрешением 2 Мп.

 

Первые подробности о Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41 – фото 1


Что касается Galaxy A31, то на тыльной стороне установят систему из нескольких датчиков, где главный будет на 48 Мп и предложат модуль для макросъемки на 5-мегапикселей. Среди достоинств новинки упоминается емкий аккумулятор на 5000 мАч. Ожидается, что оба смартфона получат флеш-модуль на 64 Мп.


Когда стоит ждать выход Galaxy A31 и Galaxy A41, точной информации нет. Есть лишь предположение, что произойдет это скоро. Так, предполагается, что новинки дебютируют до анонса серии Galaxy S20 и самое подходящее для этого время — конец января. Но есть прогноз, что ранее марта оба смартфона на рынок не выйдут.


Источник: galaxyclub.nl



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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Лида
Почему ни один из обзорщиков не замеряем на амолед дисплеях шим?

Сделайте уже!
17.01.2020 19:58
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Денис Гатауллин
Лида, mobiletelefon замеряет
17.01.2020 20:32
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Первые подробности о Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41