Где купить дешевле?

Планшеты Teclast по сниженным ценам на Gearbest

20.02.2020 935 2

Рынок планшетов переживает не лучшие времена и все меньше пользователей отдают предпочтение такому устройству. Но есть еще те, кто питает симпатии к планшетным пк и не против получить себе в пользование функциональную модель за недорого.

 

Планшеты Teclast по сниженным ценам на Gearbest – фото 1

 

Магазин Gearbest готов помочь в таком выборе и предлагает обратить внимание на планшеты компании Teclast, доступные сейчас по сниженным ценам.

За $199,99 можно приобрести Teclast M16, который обладает 11,6-дюймовым FullHD‑дисплеем, чипом Helio X27, аккумулятором емкостью 7500 мАч, 4/128 Гб памяти и основной камерой на 8-мегапикселей.

 

Планшеты Teclast по сниженным ценам на Gearbest – фото 2

 

Для тех, кто хотел бы вариант попроще, могут обратить внимание на Teclast P10, за который просят $95,99. В его арсенале экран диагональю 10,1 дюйма, чип МТК6737, 2 Гб оперативки и 16 Гб постоянной памяти, батарейка на 5200 мАч и поддержка GPS.

 

Планшеты Teclast по сниженным ценам на Gearbest – фото 3

 

Сбросил в цене и планшет Teclast P10HD, который сейчас предлагают за $109,99. За эту сумму средств вы получите устройство, обладающее 10,1-дюймовым экраном, восьмиядерным процессором Spreadtrum SC9863A, 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 Гб и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Купить Teclast M16

Купить Teclast P10

Купить Teclast P10HD

Teclast Gearbest
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
ВАТМАН
для лохов планш. Брать так нормальный сразу. хотя бы шлаёми mi сука pad4. И не забыть прошить на ми какой глобе или ми рум. и будет всё пучком.
20.02.2020 21:58
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Jevgenijs Panins
Был у меня этой "фирмы" планшет из дорогих . Это ад , жил он своей жизнью , сам выключался , гас экран и не реагировал НЕ НА ЧТО . А тут увидел
Spreadtrum , вообще жесть . Обновления не было ни разу .
20.02.2020 20:02
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Планшеты Teclast по сниженным ценам на Gearbest