Платформа Zoom под запретом в школах Нью-Йорка

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Школьникам Нью-Йорка запретили пользоваться Zoom для дистанционного обучения ссылаясь на проблемы в безопасности работы сервиса видеоконференций. Об этом со ссылкой на представителя департамента образования Нью-Йорка сообщил ресурс TechCrunch.

Вместо Zoom школьникам рекомендовали использовать аналогичный сервис Teams от Microsoft, чьи возможности практически не отличаются, но с безопасностью дела обстоят значительно лучше.

Новость о запрете пользоваться популярным сервисом видеоконференций появилась после того как 15 тысяч видеозвонков были опубликованы на видеохостингах Vimeo и YouTube. Они содержали немало конфиденциальной информации и ее разглашение вызвало бурю критики в адрес Zoom, которая не смогла сохранить ее в тайне.

Оказалось, что видеозаписи не шифруются, когда пользователь активирует функцию сохранения чата. Если он забыл поставить пароль на сессию в этом мессенджере, хакеры могут получить доступ к ней и сделать с ней все что угодно. Например, придать публичной огласке или опубликовать в чате какие компрометирующие материалы.

Со своей стороны, Zoom принесла извинения за то, что приватность пользователей была нарушена. Начиная со вчерашнего дня, введение пароля стало обязательной процедурой перед началом сеанса видеоконференции.

Источник: techcrunch