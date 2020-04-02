Подробности о камере Honor 30. Новый фаворит по части камер в своем классе?

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Через две недели состоится анонс «главных Honor» — Honor 30 и Honor 30 Pro. Концептуально все должно быть, как и прежде — нам покажут перелицованные Huawei P40 с несколькими отличиями и за меньшие деньги. Должна сохраниться та же аппаратная платформа и, судя по первым обещаниям компании, «подрезать крылья» по части камер серьезно не должны.









Есть вероятность, что Honor 30 по набору датчиков в основной камере будет очень схож с Huawei P40 Pro. Сайт GSMArena на правах эксклюзивности опубликовал снимок тыльного модуля смартфона. Ожидается, что главный датчик здесь на 50 Мп Sony IMX 700 и это самый крупный модуль в мобильной индустрии с оптическим форматом 1/1,28ʺ. А помогать ему будут еще три сенсора, один из которых ToF.





Самое любопытное, что здесь предложат зум-перископ и можно рассчитывать на 5-кратный оптический зум. Кроме того, тут найдет свое применение новая технология автофокуса Octa PD AutoFocus, которую получили флагманы серии Huawei P40.





С таким набором датчиков Honor 30 будет претендовать на звание лучшего камерофона в своем ценовом сегменте. Если такие датчики достались «базовой» версии, то даже сложно предугадать, что может предложить Pro-вариант. Хотя есть вероятность, что оба смартфона получат идентичную основную камеру или же предполагаемый набор датчиков достанется «прошке», а для стандартной версии предложат что-то попроще.

Источник: gsmarena







