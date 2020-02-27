Посчитали себестоимость Xiaomi Mi 10

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Во сколько оценили Xiaomi Mi 10? В Китае компания просит за него от $573 и ценник за топовую версию достигает отметки $673. После анонса флагмана по сети прокатилась волна возмущения по поводу роста цен, ведь новые топовые смартфоны примерно на $140 дороже предшественников.





Со своей стороны, компания принялась убеждать, что ценники установлены адекватные, многие попросту не обращают внимание на те улучшения, которые предложили и рост цен на комплектующие.





Ресурс Techinsights взялся «препарировать» Xiaomi Mi 10 с 12/256 Гб памяти, чтобы посчитать ориентировочную стоимость комплектующих. Как правило, такой «экзекуции» подвергаются, прежде всего флагманы Apple и Samsung, чтобы узнать степень жадности компаний. Но рост цен на Xiaomi Mi 10 заставил пристальнее посмотреть на стоимость тех комплектующих, которые использовались здесь.





По оценке Techinsights себестоимость Xiaomi Mi 10 составляет $440. Для сравнения себестоимость iPhone 11 Pro Max с 512 Гб ПЗУ составила $490,50 и в США за него просят $1184.









При расчете итоговой стоимости гаджета, само собой, не учитывались расходы на его разработку, продвижение, налоги и прочие затраты. Поэтому не стоит думать, что, продавая Xiaomi Mi 10 в Китае за $670, компания кладет себе в карман $230. Похоже, что Xiaomi не очень разбогатеет на продажах флагмана и ее наценка куда скромнее той, которую заламывают А-бренды на свои продукты.





Источник: techinsights.com







