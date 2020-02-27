Где купить дешевле?

Посчитали себестоимость Xiaomi Mi 10

27.02.2020 6300 12

Во сколько оценили Xiaomi Mi 10? В Китае компания просит за него от $573 и ценник за топовую версию достигает отметки $673. После анонса флагмана по сети прокатилась волна возмущения по поводу роста цен, ведь новые топовые смартфоны примерно на $140 дороже предшественников.

 

Посчитали себестоимость Xiaomi Mi 10 – фото 1


Со своей стороны, компания принялась убеждать, что ценники установлены адекватные, многие попросту не обращают внимание на те улучшения, которые предложили и рост цен на комплектующие.

 

Посчитали себестоимость Xiaomi Mi 10 – фото 2


Ресурс Techinsights взялся «препарировать» Xiaomi Mi 10 с 12/256 Гб памяти, чтобы посчитать ориентировочную стоимость комплектующих. Как правило, такой «экзекуции» подвергаются, прежде всего флагманы Apple и Samsung, чтобы узнать степень жадности компаний. Но рост цен на Xiaomi Mi 10 заставил пристальнее посмотреть на стоимость тех комплектующих, которые использовались здесь.


По оценке Techinsights себестоимость Xiaomi Mi 10 составляет $440. Для сравнения себестоимость iPhone 11 Pro Max с 512 Гб ПЗУ составила $490,50 и в США за него просят $1184.

 

Посчитали себестоимость Xiaomi Mi 10 – фото 3


При расчете итоговой стоимости гаджета, само собой, не учитывались расходы на его разработку, продвижение, налоги и прочие затраты. Поэтому не стоит думать, что, продавая Xiaomi Mi 10 в Китае за $670, компания кладет себе в карман $230. Похоже, что Xiaomi не очень разбогатеет на продажах флагмана и ее наценка куда скромнее той, которую заламывают А-бренды на свои продукты.


Источник: techinsights.com



Xiaomi Mi 10 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 12
 
Ореховый Сифака
Короч, надо брать!
27.02.2020 19:16
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Фуркат Мухитдинов
где-то читал,что дисплей со скруглёнными краями им обходится на 40 долларов дороже обычного.лучше обычный поставили бы...+зачем экран с дыркой если нету влагазащиты..
27.02.2020 18:46
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Alex
Мне и даром не надо эти закруглённые дисплеи - жутко неудобно и некрасиво (изображение на скруглениях под другим углом немного не то)
27.02.2020 21:10
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Дмитрий Давыдовский
А как же пресловутые 5%?
Всё, кекнулись?
27.02.2020 18:00
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Тим
Дёшево однозначно. Под "дёшево" подразумеваю скромный аппетит сяоми, т.е. во всяком случае, недорого. Сразу было понятно, что по характеристикам это топ железо.
27.02.2020 17:55
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Николай
Ну очень дорого.
27.02.2020 17:48
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Влад
Покупай iphone
27.02.2020 17:52
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Тимур Загаров
Дорого
27.02.2020 17:43
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Stdreamer
Доволі справедливо виходить.
27.02.2020 17:06
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Дмитрий Давыдовский
Stdreamer, Почти 50% надбавки.
27.02.2020 18:20
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Александр
Статью читали? Это себестоимость компонентов. А ещё есть затраты на электроэнергию и зарплату рабочих, например. И ещё куча затрат.
27.02.2020 18:57
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Александр
Надбавка 200 баксов (и это без остольных затрат)!!!
Вопрос почему Яблоко и Самсунг делают надбавку 600-800 баксов? Наверное потому что люди и так схавают (и будут оправдывать: что это Айфон он защищён, это Самсунг у него лучшие экраны пофиг что остальные такие же экраны у Самсунга покупают, и т.д.)!
27.02.2020 20:02
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Посчитали себестоимость Xiaomi Mi 10