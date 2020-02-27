Представлен LG V60 ThinQ: флагман с крутым звуком, поддержкой второго экрана и спорным дизайном

1442

Вчера состоялась премьера LG V60 ThinQ 5G. Сказать, что это стало большим сюрпризом, не получится — новинку должны были привезти на MWC 2020, но из-за отмены выставки пришлось отказаться от масштабной презентации. Шума смартфон не наделал и его сложно причислить к самым ожидаемым устройствам.









Главное, что нужно знать о LG V60 ThinQ 5G — он предложил мощную начинку, обновленный интерфейс и поддержку 5G, а также акцент сделан на продвинутые музыкальные возможности и съемку видео.





Оснастили смартфон большим 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 20:9 и разрешением 2460х1080 точек. В верхней части экрана есть каплевидный вырез под фронталку на 10 Мп и рамки по периметру матрицы выглядят достаточно толстыми с оглядкой на современные тенденции. Корпус получил рамку из металла и стеклянную тыльную крышку в двух цветовых исполнения: синий и белый. В плане дизайна смартфон смотрится слегка устаревшим.









Базируется LG V60 ThinQ 5G на платформе Snapdragon 865 и присутствует 5G‑модем Snapdragon X55. Продвинутые возможности новинки в области звука воплощают четыре микрофона, которые призваны писать качественный звук независимо от окружающей обстановки. Заявлена поддержка технологии обработки звука LG 3D Sound Engine, которая уже успешно работает на телевизорах компании и ее задача выбор лучшего звучания в зависимости от вида контента. Дополнительно есть функция «голосового боке», которая делает запись голоса пользователя более чистой, убирая избыточные внешние шумы.





Питает смартфон батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4+, имеется 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб, наэкранный сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников, модуль NFC, поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. По традиции предложили стереодинамики, 32-битный Hi-Fi Quad DAC и защиту от пыли и влаги по классу IP68.





Основная камера LG V60 ThinQ 5G своим внешним исполнением напоминает ту, которую предложил Samsung Galaxy S10. Она получила главный датчик на 64 Мп со светосилой f/1.8, который дополняют широкоугольный сенсор на 13 Мп и ToF-камера. Ключевая фишка тыльной камеры — запись видео в разрешении 8К.





Как и предшественник, LG V60 ThinQ 5G предлагает поддержку чехла-аксессуара с дополнительным POLED-дисплеем, но он лишен своего аккумулятора, поэтому питать его будет батарейка смартфона. Руководит работой смартфона ОС Android 10 с фирменной надстройкой LG UX 9.0.





В США LG V60 ThinQ 5G поступит в продажу в марте. Цены пока не объявлены.





Источник: 9to5google.com







