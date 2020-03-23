Представлен Redmi Note 9S: глобальная версия Redmi Note 9 Pro

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12 марта Redmi провела презентацию в Индии, где рассказала о новых Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Потом пришла весть, что новинки могут так и не добраться до рынка Китая, а вот на глобальном рынке их ждать стоит.

Сегодня в Сингапуре, Малайзии и других странах продублировали информацию и показали Redmi Note 9S, который по своим характеристикам повторяет Redmi Note 9 Pro и по факту является его версией для мирового рынка. В продажу смартфон поступит 7 апреля по цене $249 за версию с 4/64 Гб памяти и за модификацию с 6/128 Гб просят $279. Первыми странами, где смартфон появится также стали Бразилия, Бали и Таиланд.

Redmi Note 9S оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, построен на базе чипа Snapdragon 720G в связке с 4/6 Гб оперативной памяти. Укомплектовали аппарат 64/128 Гб постоянной памяти, фронтальной камерой на 16-мегапикселей, аккумулятором емкостью 5020 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и четверной основной камерой 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Работает девайс под управлением Android 10 с надстройкой MIUI 11. Корпус выполнен из стекла и есть водоотталкивающее покрытие. В перечне характеристик чип NFC не упоминается.

Источник: xatakamovil