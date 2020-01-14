Qualcomm против MediaTek: шах и мат чипу Dimensity 1000

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В последнее время компания MediaTek предприняла очередную попытку составить жесткую конкуренцию Qualcomm на рынке чипов. Была сделана ставка на процессор Dimensity 1000, который предлагает поддержку 5G и ориентирован на устройства субфлагманского сегмента.

Перспективы этого чипа были достаточно радужными и заговорили о том, что ряд компаний готовы выпустить свои устройства с ним на борту. Надо отдать должное Qualcomm, компания достаточно быстро отреагировала на появление серьезного игрока на рынке.

Война на выживание





Решение было найдено в том, чтобы устроить ценовой демпинг и лишить конкурента одного из ключевых преимуществ — низкой стоимости. Американский чипмейкер снизил цену на платформу Snapdragon 765 на 25-30%. Теперь его предлагают по цене $40, тогда как Dimensity 1000 продают за $60-70 (себестоимость $45-50). Среди причин снижения ценника на чип Qualcomm также называют достаточно низкий спрос на смартфоны с поддержкой 5G.

В итоге, несмотря на то, что продукт тайваньской компании обходит чип Qualcomm по производительности, он отныне оказывается в проигрышном положении из-за цены. Продавать Dimensity 1000 ниже себестоимости MediaTek не может, а различиями в производительности смартфонстроители могут пренебречь, ведь потенциала Snapdragon 765 для большинства пользователей хватит с лихвой. Не стоит списывать со счетов имидж и авторитет Qualcomm. Большая армия пользователей с большей лояльностью относится к продуктам американской компании, чем к решениям от MediaTek.

Кто окажется в проигрыше





Ценовой шок, устроенный американским чипмейкером, приведет к тому, что тайваньская компания не выдержит конкуренции. Крупные игроки могут отреагировать на снижение цены практически мгновенно.

Аналитики говорят о том, что таким компаниям как Xiaomi, Vivo и Oppo станет неинтересно покупать Dimensity 1000. Уже в феврале они могут пересмотреть свои планы и MediaTek недополучит заказ на 20-25 млн единиц нового чипа, ведь смартфоностроители предпочтут закупить Snapdragon 765. В итоге MediaTek рискует недополучить 30-35% выручки от продаж платформ с поддержкой сетей пятого поколения.

Что касается флагманского сегмента, то тут Qualcomm не спешит пересматривать ценник на Snapdragon 865 в связке с модемом Snapdragon X55. Его стоимость так и остается на уровне $120-130, ведь его доминированию в лагере Android-устройств ничего не угрожает.

Источник: ithome