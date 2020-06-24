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Рассказали больше о характеристиках iQOO Z1x

24.06.2020 232 0

Суббренду Vivo — iQOO удается выпускать интересные по соотношению характеристик и цены смартфоны. Не так давно он отметился выходом iQOO Z1 с процессором Dimensity 1000+, а теперь готовит к анонсу его упрощенную версию — iQOO Z1x. В сеть слили ключевые характеристики устройства.

 

Достойный дисплей, приличный чип и емкая батарейка

 

Сообщается, что смартфон получит дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Базироваться он будет на восьмиядерной системе на чипе Snapdragon 765G, которая по своей производительности уступает продукту MediaTek.

 

Рассказали больше о характеристиках iQOO Z1x – фото 1

 

iQOO Z1x приписывают аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, быструю 33-ваттную зарядку, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Известно, что работать аппарат будет под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой от производителя. По другим слухам, смартфон должен получить тройную тыльную камеру, где главный датчик разрешением 48-мегапикселей.

 

Рассказали больше о характеристиках iQOO Z1x – фото 2

 

Цена может вкусной

 

Анонс iQOO Z1x должен состояться в июле и его могут предлагать по довольно агрессивной цене. Строят предположение, что ценник не преодолеет отметку в $285.

 

Источник: gizmochina

 

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iQOO Z1x
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.06.2020

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Рассказали больше о характеристиках iQOO Z1x