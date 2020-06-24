Рассказали больше о характеристиках iQOO Z1x

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Суббренду Vivo — iQOO удается выпускать интересные по соотношению характеристик и цены смартфоны. Не так давно он отметился выходом iQOO Z1 с процессором Dimensity 1000+, а теперь готовит к анонсу его упрощенную версию — iQOO Z1x. В сеть слили ключевые характеристики устройства.

Достойный дисплей, приличный чип и емкая батарейка

Сообщается, что смартфон получит дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Базироваться он будет на восьмиядерной системе на чипе Snapdragon 765G, которая по своей производительности уступает продукту MediaTek.

iQOO Z1x приписывают аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, быструю 33-ваттную зарядку, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Известно, что работать аппарат будет под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой от производителя. По другим слухам, смартфон должен получить тройную тыльную камеру, где главный датчик разрешением 48-мегапикселей.

Цена может вкусной

Анонс iQOO Z1x должен состояться в июле и его могут предлагать по довольно агрессивной цене. Строят предположение, что ценник не преодолеет отметку в $285.

Источник: gizmochina

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