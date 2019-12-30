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Realme 5i: изображения и характеристики

30.12.2019 1378 3

Realme несется на всех порах и признана самым быстрорастущим брендом на рынке смартфонов. В немалой степени компании помогает завоевывать популярность широкий модельный ряд устройств, где задают тон недорогие и среднего уровня аппараты.

 

Realme 5i: изображения и характеристики – фото 1


В следующем году производитель планирует пополнить серию Realme 5 очередной новинкой — Realme 5i. Благодаря вездесущим инсайдерам мы уже сегодня можем составить представление, что это будет за смартфон.


Внешне новинка будет повторять черты Realme 5: экран с каплевидной выемкой и основная камера с четырьмя датчиками на тыльной стороне. В случае с Realme 5i камера не будет поражать воображение своими фотовозможностями, ведь создавать фото предстоит датчикам разрешением 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Для селфи предлагается объектив на 8-мегапикселей.

 

Realme 5i: изображения и характеристики – фото 2


В качестве аппаратной платформы выбор пал на восьмиядерный чип Snapdragon 665. Смартфон получит 3 Гб оперативной памяти, флеш- накопитель на 64 Гб, 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+. Среди достоинств Realme 5i —аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.

 

Realme 5i: изображения и характеристики – фото 3


В целом характеристики смартфона во многом повторяют те, что предлагает Realme 5. Если эти сведения достоверны, что Realme 5i станет одной из версий базовой модели серии с чуть худшей селфи-камерой.


Иcточник: playfuldroid.com


Realme 5i
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Счастливый Ёжик
Согласен!!! Это утопия...
30.12.2019 20:29
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Vitalii Safronov
Лучше уж тогда Realmi 5Pro взять чем этот недосмартфон
30.12.2019 20:01
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Серж ukr
О боже. Взяли OPPO A9 2020 и влепили слабые камеры! а железо остальное snap 665, акб 5000 и будет зарядное 5В 2А.
30.12.2019 18:54
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Realme 5i: изображения и характеристики