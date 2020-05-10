Realme X3 замечен на сайте TENAA

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Недавно Realme зафиксировала следующую ступеньку своего восхождения на рынке смартфонов, она на четвертом месте в Индии по итогам первого квартала. За первые три месяца нынешнего года «дочка» Oppo достигла доли 14% в этой стране. Будет интересно посмотреть, как будут реагировать Samsung и Redmi на рост Realme, какой ответ смогут дать.

Тем временем сам суббренд Oppo не намерен останавливаться и готовит к анонсу два устройства с индексами RMX2141 и RMX2052. Новинки уже сертифицированы агентством TENAA и есть предположения, что это две версии Realme X3. Другие уверены, что первый из гаджетов Realme X3, а другой — упрощенный вариант Realme X50.

Оба смартфона получили дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением 2400х1080 точек, неизвестной модели восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц (предположительно, Snapdragon 765G), сдвоенную фронтальную камеру, где один из датчиков на 16-мегапикселей. Устройства заключены в корпус толщиной 8,9 мм и внутри скрывается аккумуляторная батарея емкостью 4100 мАч.

Они оснащены до 12 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 256 Гб и четверной основной камерой 48 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Интересно, что вес у новинок разный: одна весит 192 грамма, а другая — 202 грамма.

Источник: mydrivers