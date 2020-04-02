Redmi ставит на чипы MediaTek, а Xiaomi — на количество мегапикселей

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Сложился стереотип, что чипы от MediaTek — это очень плохо, а вот процессоры от Qualcomm — лучший выбор и с чипсетом от этой компании вы не будете знать никаких проблем. Целый ряд производителей уже имеют печальный опыт использования тайваньских чипов, которые отнюдь не способствовали росту популярности устройств. Достаточно вспомнить Meizu, которая долгое время упорно делала ставку на MediaTek.

Не очень тепло воспринимают продукты на базе Helio и фанаты Xiaomi. В итоге подавляющее большинство ее смартфонов выходят с чипами Snapdragon, а устройства с процессорами MediaTek «редкие птицы». Но в этом году «дочка» Redmi всерьез нацелилась на перевод своих устройств на тайваньские процессоры.

Так, известный индийский инсайдер Сухандшу Амборхе заявил о том, что Redmi готовит несколько смартфонов с Dimensity 800, Dimensity 1000 и Snapdragon 765G. Нет никаких подробностей, что это будут за модели и когда состоится их дебют.

В пользу выхода смартфона Redmi с Dimensity 1000L высказался и другой инсайдер Xiaomishka. Это будет одна из самых доступных 5G-моделей, которая к тому же получит 64 Мп камеру. Среди кандидатов на такие характеристики называют Redmi Note 9.

Интересным выглядит предсказания Сухандшу Амборхе и в части предстоящих новинок Xiaomi. Так, по его словам, компания работает над смартфоном с 144 Мп камерой и им может быть Xiaomi Mi 10S Pro или Xiaomi Mi CC10 Pro.

Источник: twitter, twitter