Рен Чжэнфэй уходит. Он покидает пост главы Huawei

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Несмотря на то, что тучи над Huawei не развеялись и она находится в эпицентре торговой войны между США и Китаем, глава и основатель компании Рен Чжэнфэй принял решение покинуть свой пост генерального директора и отправиться на заслуженный отдых. Об этом сообщает издание iThome.

Выход на пенсию должен был случиться еще в конце прошлого года, но как истинный капитан своего корабля он принял решение остаться на своем посту, чтобы пережить сложные времена вместе со своим детищем.

Почему отставка все же случилась и именно сейчас, на данный момент сведений нет. Если знаковый сотрудник уходит со своей должности, то не означает ли это, что никаких перспектив у компании нет? Он бежит с тонущего корабля?

У столь пессимистических предположений есть еще несколько причин. Покинул свой пост председателя правления и бывший президент Huawei Сунь Яфан. Как оказалась, на этом череда кадровых перестановок не закончилась и свой пост покинули еще четыре ключевых топ-менеджера компании.

На данный момент Huawei не опубликовала пресс-релиз, посвященный произошедшим изменениям в руководящем составе компании. Нет сведений, кто займет освободившиеся кресла.

Хорошо это или плохо увольнение ряда сотрудников с ключевых постов? На мой взгляд, скорее хорошо. Очевидно у основателя компании Рен Чжэнфэй есть веские основания покинуть компанию и не опасаться за ее дальнейшее существование. Похоже, что у Huawei есть потребность обновить команду, ей нужна свежая кровь, новые идеи и нестандартные подходы, позволяющие ей дальше развиваться и находить ответы тем вызовам, которые стоят перед ней.

Рен Чжэнфэй не мог бы себе позволить, чтобы его уход и ряда ключевых сотрудников парализовал работу компании. Она продолжит исправно функционировать и почти наверняка уже готовы достойные замены тем, кто отправился в отставку. Незаменимых людей нет. Похоже, что выбор сделан в пользу более эффективных управленцев.

Источник: ithome