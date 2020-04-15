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Рен Чжэнфэй уходит. Он покидает пост главы Huawei

15.04.2020 800 2

Несмотря на то, что тучи над Huawei не развеялись и она находится в эпицентре торговой войны между США и Китаем, глава и основатель компании Рен Чжэнфэй принял решение покинуть свой пост генерального директора и отправиться на заслуженный отдых. Об этом сообщает издание iThome.

 

Выход на пенсию должен был случиться еще в конце прошлого года, но как истинный капитан своего корабля он принял решение остаться на своем посту, чтобы пережить сложные времена вместе со своим детищем.

 

Рен Чжэнфэй уходит. Он покидает пост главы Huawei – фото 1

 

Почему отставка все же случилась и именно сейчас, на данный момент сведений нет. Если знаковый сотрудник уходит со своей должности, то не означает ли это, что никаких перспектив у компании нет? Он бежит с тонущего корабля?

 

У столь пессимистических предположений есть еще несколько причин. Покинул свой пост председателя правления и бывший президент Huawei Сунь Яфан. Как оказалась, на этом череда кадровых перестановок не закончилась и свой пост покинули еще четыре ключевых топ-менеджера компании.

 

На данный момент Huawei не опубликовала пресс-релиз, посвященный произошедшим изменениям в руководящем составе компании. Нет сведений, кто займет освободившиеся кресла.

 

Хорошо это или плохо увольнение ряда сотрудников с ключевых постов? На мой взгляд, скорее хорошо. Очевидно у основателя компании Рен Чжэнфэй есть веские основания покинуть компанию и не опасаться за ее дальнейшее существование. Похоже, что у Huawei есть потребность обновить команду, ей нужна свежая кровь, новые идеи и нестандартные подходы, позволяющие ей дальше развиваться и находить ответы тем вызовам, которые стоят перед ней.

 

Рен Чжэнфэй не мог бы себе позволить, чтобы его уход и ряда ключевых сотрудников парализовал работу компании. Она продолжит исправно функционировать и почти наверняка уже готовы достойные замены тем, кто отправился в отставку. Незаменимых людей нет. Похоже, что выбор сделан в пользу более эффективных управленцев.

 

Источник: ithome

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
INN
А почему тонущий корабль Андрюша? Потому что ты сяоми называешь божественным, богохульник?)) Из того чтобы я хотел себе преобрести в замен без конкуренции в смартпедах хонор 8хМах за 140$ может Реалме х2 или Хонор Т4 про за 220$. За остальное не вижу желаний переплачивать, так как являюсь владельцем профи фото 1Дх.
15.04.2020 17:33
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Богдан
Лучше бы ты был владельцем учебника по русскому языку.
15.04.2020 18:24
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Рен Чжэнфэй уходит. Он покидает пост главы Huawei