Рейтинг самых плавных смартфонов и фирменных оболочек

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Разработчики китайского бенчмарка Master Lu следуют примеру коллег из AnTuTu и регулярно публикуют свои рейтинги самых производительных Android-смартфонов. А еще они взялись за оценку плавности работы мобильных устройств и назвали те, которые могут похвастаться лучшими показателями по этому параметру.









Возглавил рейтинг Huawei Mate 30 Pro 5G с результатом 174,84 балла и именно он награжден титулом смартфона с самой плавной оболочкой. Серебро и бронзу взяли Nubia Red Magic 3S и OnePlus 7T Pro. С четвертого по десятое место заняли Honor V30, Oppo Reno Ace, Realme X2 Pro, Meizu 16s Pro, Vivo NEX 3 5G, Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Одна из тенденций — засилье 5G-смартфонов.





Титул «самого лучшего пользовательского интерфейса 2019 года» достался надстройке HydrogenOS от OnePlus. Поскольку рейтинг китайский, то и победители определялись среди китайских оболочек. Хотя и OxygenOS на глобальных версиях смартфонов OnePlus мог бы вполне заслуженно получить эту награду.









В рейтинг лучших пользовательских интерфейсов также попали JOY UI (Black Shark), Nubia UI, EMUI от Huawei, Smartisan OS, Color OS от Oppo и Funtouch от Vivo. Только на восьмом месте оказалась прошивка MIUI от Xiaomi, оставившая позади Flyme от Meizu и One UI от Samsung.





Источник: news.mydrivers.com