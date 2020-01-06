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Рейтинг самых плавных смартфонов и фирменных оболочек

06.01.2020 3051 1

Разработчики китайского бенчмарка Master Lu следуют примеру коллег из AnTuTu и регулярно публикуют свои рейтинги самых производительных Android-смартфонов. А еще они взялись за оценку плавности работы мобильных устройств и назвали те, которые могут похвастаться лучшими показателями по этому параметру.

 

Рейтинг самых плавных смартфонов и фирменных оболочек


Возглавил рейтинг Huawei Mate 30 Pro 5G с результатом 174,84 балла и именно он награжден титулом смартфона с самой плавной оболочкой. Серебро и бронзу взяли Nubia Red Magic 3S и OnePlus 7T Pro. С четвертого по десятое место заняли Honor V30, Oppo Reno Ace, Realme X2 Pro, Meizu 16s Pro, Vivo NEX 3 5G, Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Одна из тенденций — засилье 5G-смартфонов.

 

Рейтинг самых плавных смартфонов и фирменных оболочек – фото 2


Титул «самого лучшего пользовательского интерфейса 2019 года» достался надстройке HydrogenOS от OnePlus. Поскольку рейтинг китайский, то и победители определялись среди китайских оболочек. Хотя и OxygenOS на глобальных версиях смартфонов OnePlus мог бы вполне заслуженно получить эту награду.

 

Рейтинг самых плавных смартфонов и фирменных оболочек – фото 3


В рейтинг лучших пользовательских интерфейсов также попали JOY UI (Black Shark), Nubia UI, EMUI от Huawei, Smartisan OS, Color OS от Oppo и Funtouch от Vivo. Только на восьмом месте оказалась прошивка MIUI от Xiaomi, оставившая позади Flyme от Meizu и One UI от Samsung.


Источник: news.mydrivers.com

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Санька
Имхо ванюай - лучшая. А миюай далеко не фонтан. Колор ос - ругала даже редакция андро-ньюс с чем и соглашусь. Емуай - хороша, но не более. Давно не видел флайми - интересно как она сейчас - раньше было удобная, но глючная. Смартисан и Нубию у нас не особо юзают.
06.01.2020 14:21
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Рейтинг самых плавных смартфонов и фирменных оболочек