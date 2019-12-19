Робот-пылесос Midea VCR06/VCR07: умный и трудолюбивый

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Первые поколения роботов-пылесосов были скорее диковинной вещью, чем полезной техникой для дома. Низкая мощность всасывания, небольшое время автономной работы и попытки преодолеть небольшие препятствия часто терпели неудачу — такими были недостатки этих устройств первых поколений.

Надо отдать должное производителям, что они делают все, чтобы решить эти проблемы. Если вы хотите, чтобы уборка в доме проходила максимально просто и комфортно, тогда, возможно, вам подойдет робот-пылесос Midea VCR06/VCR07. Тем более, что сейчас он доступен по скидке с промокодом 3VCR061000.

Компаса у этого пылесоса нет, зато есть набор специальных датчиков, которые помогут обойти препятствия и не упасть. Этот «уборщик» не оставит без внимания ни один уголок и не тратит заряд впустую, убирая на одном и том же месте.

Четыре режима уборки, приличных размеров пылесборник и литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мАч рассчитаны на длительную уборку: робот может убираться до 120 минут. Присутствовать при этом не обязательно: достаточно настроить расписание уборки. При желании, командовать уборкой можно при помощи пульта дистанционного управления.