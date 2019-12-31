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С Новым 2020 годом!

31.12.2019 2691 6

Дорогие читатели Andro news! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть для всех нас он будет успешным в плане материальном, благополучным в личном и удачным во всех начинаниях, радостным, щедрым и результативным.

 

Прошедший год стал достаточно успешным для проекта Andro news: мы отпраздновали свой 5-й день рождения и количество подписчиков на нашем основном YouTube-канале превысило отметку в 1 миллион. Поэтому в эту новогоднюю ночь мы обязательно поднимем бокал шампанского за вас, тех кто смотрит и читает Andro news, ведь именно благодаря вам мы создаем множество интересных обзоров, ищем новые темы, движемся вперед и развиваемся. Именно вы для нас главный стимул учиться, совершенствоваться и не стоять на месте.

 

С Новым 2020 годом! – фото 1

 

Хотим пожелать, чтобы все ваши добрые начинания в 2020 году получили свое продолжение, вы достигли всех поставленных целей, реализовали намеченные планы и нашли в себе силы совершить то, что кажется невозможным. Будьте с нами на одной волне — яркой, позитивной и креативной!

 

Спешите окружать себя позитивными людьми, дарите людям улыбки и счастье, настоящие и искренние. Здоровья вам, мира, благополучия, удачи и семейного тепла! Мы хотим, чтобы у всех наших читателей в Новом году было как можно меньше поводов для кислых улыбок и разочарований. Живите со вкусом и в удовольствие в Новом году и каждый последующий день! Пусть ваша жизнь будет легкой, волнующей, счастливой и бьющей через край!

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
Счастливый Ёжик
С Новым Счастьем!!!
01.01.2020 16:04
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Валерий Князев
Команда "Andronews", поздравляю с праздником, побольше вам интересных сюжетов, умных обзоров. Не слушайте завистников, вы заслужили миллион подписчиков. Идите своей верной дорогой.
01.01.2020 07:09
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Мышь 2020
С Новым Годом!!!
31.12.2019 23:13
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Свидетельство шима
Шим Вам всем в новом году, что бы ваши смартфоны с амолед дисплеями мерцали все ярче и ярче. С наступающим новым годом!!!
31.12.2019 22:55
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Eugene Istomin
С Новым годом! и продвижения вашему каналу и побольше видосов...,
31.12.2019 18:58
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Bady Kuular
И вас тоже с новым годом
31.12.2019 18:37
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С Новым 2020 годом!