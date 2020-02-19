Samsung Galaxy M31: изображения и характеристики

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Через неделю состоится премьера Samsung Galaxy M31. Это будет доступный и выносливый смартфон, который получит актуальный дизайн последних моделей компании. Благодаря сетевому информатору @ishanagarwal24 мы можем взглянуть на него и узнать характеристики, которыми его наделили.





Это будет аппарат, лицевая панель которого отдана под экран с каплевидным вырезом для селфи-модуля. На тыльной стороне установили блок из четырех датчиков, оформление которого нам уже знакомо по Galaxy A71, Galaxy A51 и Galaxy S20. В пользу того, что это бюджетный мобильник, указывает наличие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне. Доступен аппарат будет минимум в трех цветах: черном, синем и красном.









Источник указывает на то, что Galaxy M31 получит Super AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ (2340х1080 точек), фирменный чип Exynos 9611, 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.





Разрешение фронтальной камеры 32 Мп, а на тыльной стороне установили четыре датчика на 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (макрообъектив, f/2.2) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4). Вес Galaxy M31 составил 191 грамм и габариты 159,2х75,1х8,9 мм.





Источник: twitter.com







