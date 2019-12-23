Samsung Galaxy Note 7 один из провальных продуктов десятилетия

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Подходит к концу год нынешний и наступает время, когда каждое уважающее себя профильное издание определяет те смартфоны, которые стали лучшими в 2019 году. Ресурс The Verge уже успел отметиться тем, что составил свой топ-100 самых заметных устройств десятилетия. Теперь же журналисты назвали аутсайдеров и главных неудачников уходящего десятилетия.













Вошли в список не только устройства, но и проекты, а также люди. Так, самым большим разочарованием признан Аджит Пай — председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC), который активно ратует за отмену сетевого нейтралитета, а это в свою очередь приведет к неконтролируемому росту цен на интернет-сервисы.









А вот среди гаджетов одним из самых провальных признан Samsung Galaxy Note 7, оказавшийся на втором месте рейтинга аутсайдеров. Когда эта модель была представлена ничего не предвещало беды и многие эксперты высоко оценили ее.





Но все это было ровно до того момента, как не начали происходить случаи возгорания Galaxy Note 7. В итоге этот аппарат стал самым провальным для компании и ей пришлось приложить усилия, чтобы вернуть доверие себе.









В число неудачников попала мобильная операционная система Windows Phone, очки Google Glass, смартфон Fire Phone от Amazon, клавиатура-бабочка в MacBook, картографический сервис Apple Maps, компании Blackberry и LeEco, смартфоны Samsung Galaxy Fold и Hydrogen One от Red.









Источник: theverge.com







