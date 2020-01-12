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Samsung Galaxy Z Flip — название следующего складного смартфона?

12.01.2020 1327 1

Ежегодное мероприятие Samsung Unpacked состоится 11 февраля. Его героем должна стать линейка Galaxy S20 и есть вероятность дебюта складного смартфона. По сети уже распространилась весть, что название новинки Galaxy Bloom и подтвердил эту информацию известный инсайдер Ice Universe, опубликовавший ранее тизер, содержавший помимо прочего наименование новичков серии Galaxy S20.

 

Samsung Galaxy Z Flip — название следующего складного смартфона? – фото 1

 

Но сегодня этот же поставщик утечек заставил сомневаться в правильности прогноза в части наименования раскладушки с гибким дисплеем. Так, на своей странице в Twitter он опубликовал картинку с именем Galaxy Z Flip. Он не стал комментировать тизер, оставив всем поле для построения своих предположений.

 

Многие склонны думать, что раскладушка с гибкой матрицей появится на рынке как Galaxy Z Flip, тогда как Galaxy Bloom было лишь кодовым названием смартфона внутри компании. Так это или нет, мы сможем узнать 11 февраля, когда собственно и состоится релиз новинки.

 

Samsung Galaxy Z Flip — название следующего складного смартфона? – фото 2

 

По неподтвержденным сведениям, Galaxy Z Flip будет базироваться на Snapdragon 855, получит порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, фронталку на 10-мегапикселей и сдвоенную основную камеру. На задней панели будет небольшой дополнительный экран для отображения уведомлений.

 

Уже есть слухи, что ценник на Galaxy Z Flip составит всего около $860.

 

Источники: twittermspoweruser﻿

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
fkn magic
пока не заменят дизайн на логичный для складного телефона (как у моторолы) то это не будет продаваться. он в закрытом виде должен смотреться красиво, а не как поломанный обычный
12.01.2020 17:32
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Samsung Galaxy Z Flip — название следующего складного смартфона?