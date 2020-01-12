Samsung Galaxy Z Flip — название следующего складного смартфона?

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Ежегодное мероприятие Samsung Unpacked состоится 11 февраля. Его героем должна стать линейка Galaxy S20 и есть вероятность дебюта складного смартфона. По сети уже распространилась весть, что название новинки Galaxy Bloom и подтвердил эту информацию известный инсайдер Ice Universe, опубликовавший ранее тизер, содержавший помимо прочего наименование новичков серии Galaxy S20.

Но сегодня этот же поставщик утечек заставил сомневаться в правильности прогноза в части наименования раскладушки с гибким дисплеем. Так, на своей странице в Twitter он опубликовал картинку с именем Galaxy Z Flip. Он не стал комментировать тизер, оставив всем поле для построения своих предположений.

Многие склонны думать, что раскладушка с гибкой матрицей появится на рынке как Galaxy Z Flip, тогда как Galaxy Bloom было лишь кодовым названием смартфона внутри компании. Так это или нет, мы сможем узнать 11 февраля, когда собственно и состоится релиз новинки.

По неподтвержденным сведениям, Galaxy Z Flip будет базироваться на Snapdragon 855, получит порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, фронталку на 10-мегапикселей и сдвоенную основную камеру. На задней панели будет небольшой дополнительный экран для отображения уведомлений.

Уже есть слухи, что ценник на Galaxy Z Flip составит всего около $860.

Источники: twitter, mspoweruser﻿

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