Слили прайс на Xiaomi Mi 10. Дорого

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Анонс Xiaomi Mi 10 состоится в режиме видеоконференции 13 февраля. Затем флагман привезут на MWC 2020, где устроят его презентацию 23 февраля. В целом должен получиться интересный смартфон: хороший дисплей, крутой процессор, емкая батарея и заявка на продвинутые фотовозможности.

Но, пожалуй, главный вопрос, который будоражит умы поклонников: сколько запросят за новинку? Тревожный звоночек о том, что флагман будет недешевым уже прозвучал из уст главы компании. Он заявил, что стояла цель создать лучший смартфон без оглядки на стоимость.

Сегодняшняя утечка только подтверждает, что цены на Xiaomi Mi 10 могут выглядеть совсем не сладко. Предсказывается, что ценник на Xiaomi Mi 10 с 8/128 Гб составит $714 и доступен смартфон будет в черном, синем и серебристом цветах. За Xiaomi Mi 10 Pro с 8/256 Гб могут запросить $857. Для сравнения за Xiaomi Mi 9 с 8/128 Гб на старте продаж просили $471.

Но не стоит забывать, что это лишь слухи. Точный прайс производитель объявит во время анонса 13 февраля. Возможно, мы имеем дело с «контролируемым фейком».

Xiaomi Mi 9

Компания накаляет страсти вокруг новинок и сливает недостоверную информацию, чтобы потом во время анонса все ахнули от куда более привлекательных цен. Готовились к худшему, а получилось лучше, чем предполагалось. Но это лишь предположение. В любом случае, Xiaomi Mi 10 точно будет стоить дороже предшественника. Но, насколько дороже? Вопрос открытый.

Источник: mydrivers