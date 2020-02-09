Где купить дешевле?

Слили прайс на Xiaomi Mi 10. Дорого

09.02.2020 13553 18

Анонс Xiaomi Mi 10 состоится в режиме видеоконференции 13 февраля. Затем флагман привезут на MWC 2020, где устроят его презентацию 23 февраля. В целом должен получиться интересный смартфон: хороший дисплей, крутой процессор, емкая батарея и заявка на продвинутые фотовозможности.

 

Но, пожалуй, главный вопрос, который будоражит умы поклонников: сколько запросят за новинку? Тревожный звоночек о том, что флагман будет недешевым уже прозвучал из уст главы компании. Он заявил, что стояла цель создать лучший смартфон без оглядки на стоимость.

 

Слили прайс на Xiaomi Mi 10. Дорого – фото 1

 

Сегодняшняя утечка только подтверждает, что цены на Xiaomi Mi 10 могут выглядеть совсем не сладко. Предсказывается, что ценник на Xiaomi Mi 10 с 8/128 Гб составит $714 и доступен смартфон будет в черном, синем и серебристом цветах. За Xiaomi Mi 10 Pro с 8/256 Гб могут запросить $857. Для сравнения за Xiaomi Mi 9 с 8/128 Гб на старте продаж просили $471.

 

Но не стоит забывать, что это лишь слухи. Точный прайс производитель объявит во время анонса 13 февраля. Возможно, мы имеем дело с «контролируемым фейком».

 

Слили прайс на Xiaomi Mi 10. Дорого – фото 2

 

Xiaomi Mi 9

 

Компания накаляет страсти вокруг новинок и сливает недостоверную информацию, чтобы потом во время анонса все ахнули от куда более привлекательных цен. Готовились к худшему, а получилось лучше, чем предполагалось. Но это лишь предположение. В любом случае, Xiaomi Mi 10 точно будет стоить дороже предшественника. Но, насколько дороже? Вопрос открытый.  

 

Источник: mydrivers

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 18
 
Грета Тумберг
Всем нужен новый смартфон в каждый новый год, а лучше два! Все хотят дышать свежим воздухом, пить чистую воду и жить поближе к природе! Но никто из вас ни разу не задумался о том, как эта индустрия загрязняет природу! Общество потреблядей.
10.02.2020 07:37
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Александр
Грета Тумберг, намордник надень и не гавкай.
10.02.2020 11:15
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Серж
Интересно кому он нужен за такие деньги, например, я могу его купить с зарплаты, но реально не понимаю за чем. Я ещё могу понять людей которые покупают огрызок, ну типа понт и статус, а это всего лишь очередная и как обычно глючная китайская поделка с необоснованными претензиями не пойми на что :)
09.02.2020 23:34
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Abyss of Dreams
Серж, если оболочку оптимизируют - будет топ
10.02.2020 04:13
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Черная красотка Анал
В официальном приложении сяоми уже давно слили лол вы на какой планете? За то черная красотка)
09.02.2020 22:23
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Abyss of Dreams
Черная красотка Анал, написали же, что потенциальный "контролируемый слив"
10.02.2020 04:14
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Yevghen
Что за бред вы несёте. Если Сяоми дорогой, то это не ТОП за свои деньги? Вы из какой клиники все сбежали?
09.02.2020 19:03
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Максим Аведенко
Yevghen, если они не покажут прорыва по камере и цене то тут не на что смотреть, я сам всю линейку ми9 перепробовал, и взял 1+7. из-за камеры
09.02.2020 19:56
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Abyss of Dreams
Максим Аведенко, а мне Ми 9 по камере больше нравится, лол)
10.02.2020 04:12
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Максим Аведенко
прощай сяоми)) с такими ценами купим дырявые Самсунг с10
09.02.2020 18:37
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Пётр
В этом году дырявые Самсунг будут стоить больше тысячи долларов не за самою топовую версию...
09.02.2020 18:42
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Yevghen
Потом начнут пищать, что Сяоми ТОП))) как увидят ценник Самсунга.
09.02.2020 19:04
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Максим Аведенко
Пётр, а я про старые имел ввиду. та даже 1+ дешевле
09.02.2020 19:54
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Руслан Антоненко
Что-то за пару лет этот дизайн так заговнился и надоел.
09.02.2020 17:22
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Михаил Бондаренко
Руслан Антоненко, так написали ж на фото MI 9
09.02.2020 17:44
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Асет Мукаев
тот ли это сяоми? топ за свои деньги?
09.02.2020 16:20
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N
Такой цены не будет. Дешманская утка. Что бы они туда не поставили. Бачей 550 за топ попросят на старте.
09.02.2020 17:17
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Михаил Бондаренко
N, На старте мб больше, а вот через месяца 3-4 уже да))
09.02.2020 17:45
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Слили прайс на Xiaomi Mi 10. Дорого