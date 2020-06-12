Sony PlayStation 5 разошлась на мемы

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Вчера Sony устроила презентацию, посвященную играм для PlayStation 5. Показали и саму приставку, которая получила оригинальный и футуристичный дизайн. После демонстрации консоли часть Интернет-сообщества напряглась и посчитала, что компания перемудрила с экстерьером новинки, он им не слишком зашел. Тому подтверждение многочисленные мемы, которые наводнили Twitter.

Кто-то увидел в приставке сходство с роутером и напольным вентилятором. А кто-то и вовсе нашел параллель с башней роскошного отеля Парус в Дубае. Были и те, кто увидел в дизайне приставки образ митры, которую водружают на свою голову католические епископы. А были и те, кто посчитал, что дизайн PlayStation 5 рисовали с крепости или башни Саурона. Были и куда более креативные идеи, и часть мемов мы и показываем вам.

Напомним, что приставка выйдет в двух версиях — с оптическим проводом и без него. Стоимость консоли не сообщается, а ее выход стоит ждать к концу нынешнего года. Помимо PlayStation 5 и игр, Sony показала гарнитуру, геймпад, пульт и вебку для приставки. Все аксессуары оформлены в черно-белой цветовой гамме.

Источник: tweaktown