Sony поддастся трендам и установит вырез для фронтальной камеры в своем следующем флагмане

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Этот год оказался сложным для мобильного подразделения Sony. Сниженные продажи и общий холодный прием новинок техно-гиганта точно не порадовал руководство компании. Именно поэтому производитель старается угодить трендам смартфоностроения сегодняшнего дня.

Согласно новым данным, Sony подала заявку на патент нового аппарата на территории Японии. Патент на новый внешний вид будущего смартфона компании был опубликован 19 декабря 2019 года в Глобальной базе данных WIPO. Изображения раскрывают некоторые особенности дизайна, например, привычный для продукции компании подбородок в нижней части устройства. Однако в верхней части рамки очень узкие, из-за чего производитель попусту не оставляет места для фронтальной камеры.

Из-за такого дизайна в сети начали появляться предположения об устройстве с дисплеем с «дыркой» для фронталки. Конечно, Sony могут поставить выдвижной модуль камеры, но техно-гики считают, что для компании, которая яростно выступает за защиту смартфонов по стандарту IP от воды и пыли, это будет предательством собственных принципов.

Техно-коммьюнити уже гадает, когда японская компания планирует представить данный аппарат. Ходят слухи, что Sony продумывают огромный стенд для следующего Mobile World Congress. MWC 2020 стартует 24 февраля 2020 года, поэтому мы можем ожидать более подробной информации об устройстве уже совсем скоро.

К сожалению, более детальной информации о предстоящем флагманском смартфоне пока нет. Однако некоторые фанаты утверждают, что в новеньком Sony Xperia будет установлен флагманским чип от Qualcomm – Snapdragon 865. Если это произойдет, то мы можем ждать первый смартфон компании, поддерживающий сети 5G.

Источник: nl.letsgodigital.org