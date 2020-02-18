США хотят, чтобы чипмейкер TSMC перестал поставлять процессоры Huawei

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Охота на Huawei, объявленная Белым домом, продолжается. На днях Министерство юстиции США выдвинуло в адрес китайской компании обвинения в промышленном шпионаже и краже секретов. Все это еще предстоит доказать в суде, но для правительства США компания уже признана виновной. Теперь оно задумалось об «адекватном» наказании за совершенные «преступления» и подумывает о нанесении очередного удара.





По сообщению издания Reuters, Белый дом рассматривает возможность ввести ограничения, которые бы позволили блокировать поставку чипов для Huawei, производимых TSMC. Со ссылкой на источники, осведомленные с ситуацией, ресурс сообщает, что администрация Дональда Трампа стремится заполучить контроль над поставками процессоров тайваньского чипмейкера в адрес Huawei. Цель, чтобы «ни один чип, который они могут как-то контролировать, не поступил Huawei».





Речь идет о введении в действие режима Foreign Direct Product Rule (прямого иностранного продукта). Его условиями предусмотрено, что ряд иностранных товаров, созданных с применением технологий американского происхождения, подпадают под действие правил США. Для экспорта их в другие страны необходимо будет получать соответствующую лицензию в Министерстве торговли США.





На данном этапе вопрос с контролем поставок аппаратных платформ еще не решен. Ведь такой шаг нанесет удар не только по китайской компании, но и TSMC и является серьезным ограничением свободной торговли. Такие действия Белого дома явно не понравятся странам-союзникам, компании которых вынуждены будут идти на «поклон» правительству США.









Если США все же примет решение ограничить поставки чипов и такая мера будет эффективной, то для Huawei оно может повлечь катастрофические последствия. Это может привести к тому, что китайской компании перекроют «кислород» и она попросту не сможет производить свои смартфоны с фирменными SoC.





Да, TSMC лишь производит чипы Kirin, тогда как их разработка дело рук HiSilicon. По идее, можно передать производство процессоров другому сборщику. Например, Samsung, как это делает Qualcomm. Но для налаживания производства нужно время. Кроме того, нет никакой уверенности, что южнокорейский гигант или другой чипмейкер не использует американские технологии при производстве чипов.





Источник: reuters.com