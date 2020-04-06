TCL 10 Pro, TCL 10L и TCL 10 5G: объявлены характеристики и цены

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Еще в январе нынешнего года на выставке CES 2020 компания TCL анонсировала выход нескольких смартфонов в рамках серии «10». Она не стала озвучивать все характеристики устройств, приберегая их до MWC 2020. Но, как известно, техношоу в Барселоне отменили из-за коронавируса, и только сейчас TCL рассказала больше о своих новинках.

Самым продвинутым смартфоном серии стал TCL 10 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Его оснастили чипом Snapdragon 765, 6 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 128 Гб, слотом для карт microSD до 1 Тб, 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек, который занял 91% лицевой панели.

Обладает аппарат фронталкой на 16 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, есть беспроводная зарядка, ОС Android 10 «из коробки» и квадрокамера на тыльной стороне: 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный датчик) + 2 Мп (датчик глубины) + 5 Мп (макросъемка). Оценили TCL 10 5G в 399 евро.

TCL 10 Pro стал обладателем изогнутого AMOLED-экрана диагональю 6,47 дюйма и разрешением 2340х1080 точек. В арсенале смартфона фронталка на 24 Мп, чип Snapdragon 675, 6 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти.

Укомплектовали гаджет батарейкой емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, ОС Android 10 и основной камерой с четырьмя сенсорами: 64 Мп + 16 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины) + 5 Мп (макросъемка). В продажу TCL 10 Pro поступит во втором квартале текущего года по цене 449 евро.

В класс доступных устройств делегировали TCL 10L на базе Snapdragon 665. Обладает новинка 6 Гб оперативки, флеш-памятью на 128 Гб, экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и основной камерой с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смартфон появится в продаже во втором квартале 2020 года с ценником 249 евро.

Источник: phonearena