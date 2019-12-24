Где купить дешевле?

Три варианта OnePlus 8 показали на одном изображении

24.12.2019 1599 4

До недавнего времени у OnePlus была традиция выпускать один номерной флагман летом, а уже осенью выводить на рынок его чуть улучшенную версию. В этом же году компания пошла по пути парных анонсов, и в тандем обычной версии предлагала Pro-вариант. Но уже в следующем году OnePlus отойдет и от этой тактики.


В сети упорно ходят разговоры, что в первой половине 2020 года нас ждет трио дебютантов, где помимо традиционного номерного флагмана OnePlus 8 представят его Pro-версию и лайтовую вариацию. Несмотря на то, что до анонса еще очень много времени, инсайдеры уже успели отметиться сливом изображений трех новинок и их предполагаемых характеристик.

 

Три варианта OnePlus 8 показали на одном изображении


А сегодня у нас есть возможность увидеть все три смартфона на одном изображении, которое позволяет оценить визуально внешние отличия устройств. Как и надлежит старшей версии, OnePlus 8 Pro будет больше своих собратьев, а еще он может получить сдвоенную фронтальную камеру и изогнутую по краям матрицу.


В случае со стандартным OnePlus 8 предпочтение отдано одиночной фронталке, которую вписали в круглое отверстие в левом верхнем углу. А фасад OnePlus 8 Lite вызывает ассоциации с флагманами Samsung, а все из-за того, что «кругляш» селфи-модуля находится по центру верхней части плоского дисплея. Еще одно упрощение лайт-версии на фоне собратьев — чуть более толстый подбородок.


Источник: twitter.com

OnePlus 8
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Alex
Это не фейк? о чем рассказывал стас с айкакпросто.
24.12.2019 15:09
Ответить
Кирилл
Если вы верите этому недоумку, который слова какого-то школьника возводит в ранг аксиомы, то что вы тут делаете? Вперёд к Стасу и верить только ему
24.12.2019 16:16
Ответить
Moon
Неееет... ненавижу когда 2 дырки аля галакси с10. Обычная восьмерка с аккуратной круглой еще более менее.. но прошка ужс ужс. Пропускаю этот ряд - посмотрю на 9ку в следующем году. Надеюсь там уже во всю пойдут подэкранные фронталки. Хотя перископ меня более чем устраивал.
24.12.2019 13:24
Ответить
Brainik
Полностью поддерживаю. В будущем я собираюсь купить OnePlus(может 9 или 10) и если у него будут вырезы, то я буду сомневаться в покупке. Перископ пока что лучшее решение на рынке пожалуй. Сейчас у меня xiaomi mi 9t
24.12.2019 14:20
Ответить

telegram__banner.png
Три варианта OnePlus 8 показали на одном изображении