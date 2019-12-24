Три варианта OnePlus 8 показали на одном изображении

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До недавнего времени у OnePlus была традиция выпускать один номерной флагман летом, а уже осенью выводить на рынок его чуть улучшенную версию. В этом же году компания пошла по пути парных анонсов, и в тандем обычной версии предлагала Pro-вариант. Но уже в следующем году OnePlus отойдет и от этой тактики.





В сети упорно ходят разговоры, что в первой половине 2020 года нас ждет трио дебютантов, где помимо традиционного номерного флагмана OnePlus 8 представят его Pro-версию и лайтовую вариацию. Несмотря на то, что до анонса еще очень много времени, инсайдеры уже успели отметиться сливом изображений трех новинок и их предполагаемых характеристик.





А сегодня у нас есть возможность увидеть все три смартфона на одном изображении, которое позволяет оценить визуально внешние отличия устройств. Как и надлежит старшей версии, OnePlus 8 Pro будет больше своих собратьев, а еще он может получить сдвоенную фронтальную камеру и изогнутую по краям матрицу.





В случае со стандартным OnePlus 8 предпочтение отдано одиночной фронталке, которую вписали в круглое отверстие в левом верхнем углу. А фасад OnePlus 8 Lite вызывает ассоциации с флагманами Samsung, а все из-за того, что «кругляш» селфи-модуля находится по центру верхней части плоского дисплея. Еще одно упрощение лайт-версии на фоне собратьев — чуть более толстый подбородок.





Источник: twitter.com