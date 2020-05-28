В сети появились фото и характеристики Vivo X50 Pro

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Vivo продолжает экспериментировать со смартфонами и хочет показать свое технологическое преимущество в каких-то аспектах. Новинка Vivo X50 Pro дебютирует 1 июня и будет выделяться на фоне прочих устройств наличием инновационной системы стабилизации изображения. Смартфон успел засветиться на «живых» фото и в сеть выложили его характеристики.

Дизайн

Как оформлен Vivo X50 Pro компания и не скрывает. Буквально вечера она выложила официальные рендеры устройства и появившиеся фотографии только подтверждают дизайн. Выглядит смартфон монолитно с тонкорамочным дисплеем и крошечным «кругляшом» в углу, а на тыльной стороне установили прямоугольную площадку для датчиков основной камеры.

Железо

Сообщается, что Vivo X50 Pro будет построен на базе Snapdragon 765G, предложит 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей от Samsung с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2376х1080 точек, чип NFC и аккумулятор емкостью 4315 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Упоминается наличие 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, фронтальной 32-мегапикскельной камеры, наэкранного сканера отпечатков пальцев и четверной тыльной камеры 48 Мп (Sony IMX598) + 8 Мп (зум-перископ, 60-кратный зум) + 13 Мп (датчик глубины) + 8 Мп (широкоугольный).

Источник: sparrowsnews