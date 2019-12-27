Vivo запатентовала смартфон с четырьмя фронталками

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Одним из трендов нынешнего года стало врезание фронтальных камер в отверстие в экране. Кто-то предпочитает одиночные модули, а есть и те, кто пошел на установку сдвоенных. Два фронтальных датчика не предел. Vivo раздумывает над тем, чтобы врезать в дисплей сразу четыре фронтальных камеры.





Компания получила патент, где предлагает различные варианты расположения четырех фронтальных объективов. Одним из спорных и странных решений является разнести модули по четырем углам экрана. В прочих вариантах предлагается использовать сдвоенные камеры в верхних углах матрицы.





Напомним, что это лишь патент и нет понимания, действительно ли Vivo возьмется за претворение этих идей в жизнь. Сейчас это лишь фантазия дизайнеров, которая существует только на бумаге.





Не редкость, когда подобные идеи так и не находят своего воплощения в коммерческих устройствах.





Иcточник: tigermobiles.com







