Внешний вид Honor 30 Lite слили. Будет как обычно?

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Уже совсем скоро бренд Honor покажет два новых смартфона —﻿﻿﻿ ﻿Honor 30 Lite и Honor X10 Max. Презентация моделей пройдёт 2 июля, а сами новинки с самого начала вызывают повышенный интерес. Оно и не удивительно —﻿﻿﻿ ﻿не часто известные компании выпускают фаблеты. Сегодня официальные рендеры одного из смартфонов появились в сети.

Honor 30 Lite

Теперь мы знаем, что Honor 30 Lite, который также называют Honor 30 Youth Edition, поступит в продажу в трёх цветах. Это привычные броские градиенты —﻿﻿﻿ ﻿фиолетовый, голубовато-золотой и синий.

Дизайн ничем не примечателен. Стандартный каплевидный вырез, который скорее является минусом и прямоугольный блок камеры сзади. В целом внешний вид очень обычный, ничего нового.

Характеристики

Но ведь многие ценят в смартфонах не внешнюю, а внутреннюю составляющую, верно? Наверное Honor 30 Lite как раз для таких людей —﻿﻿﻿ ﻿за $226 вы получите отличный 90 Гц IPS экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей, ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, хорошую 48 МП основную камеру и 16 МП фронтальную. Процессор не такой интересный —﻿﻿﻿ ﻿Dimesity 800.

Конечно, всё внимание на презентации будет приковано к Honor X10 Max. Смартфон с огромным экраном станет одним из немногих представителей класса фаблетов и однозначно привлечёт внимание любителей такого формата. Если вам нравятся дисплеи большого размера обязательно ознакомьтесь с устройством.

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Источник: gizmochina