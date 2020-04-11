Вперед в прошлое, или когда 80% людей — идиоты

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Мы уже сообщали о массовом безумии, охватившем Homo Insipiens («человека неразумного») в некоторых странах мира, и выраженном в сжигании вышек 5G-связи. И вот, этот атавизм средневекового сознания густо накрыл Нидерланды.

По сообщениям голландской газеты De Telegraaf, противники цивилизации взялись крушить и жечь вышки сотовой связи в «стране тюльпанов». На прошедшей неделе четыре инцидента, связанных с умышленной порчей вышек, произошли в разных регионах страны. Один из таких случаев был «аргументирован» текстом против развертывания сети 5G, нанесенным белой краской из баллончика.

Факты нападения на вышки сотовой связи подтвердили в NCTV (Управление по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом в Нидерландах). Основной причиной нападений, как указано в отчете NCTV, считается обеспокоенность граждан тем, что технология 5G может нарушить их конфиденциальность. Естественно, сами нападающие внятно объяснить, каким образом «будет нарушена их конфиденциальность», не могут. Тем более, что крупнейшие провайдеры находятся лишь на стадии тестирования 5G-связи. В июне в Нидерландах завершится аукцион спектра частот и только после этого начнется полноценное развертывание сетей.

Вторая половина «неравнодушных голландцев», выступающих против 5G, связывают свои опасения с тем, что радиоволны могут нанести вред здоровью человека. Об этих представителях человечества довольно метко высказался Андрей Макаревич: «Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо принять это как данность». Горькая ирония заключается в том, что примерно 80% пользователей соцсетей осудили это высказывание музыканта…

Источник: reuters.com