Впервые медицинский препарат, разработанный при помощи ИИ, будут тестировать на людях

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Препарат, разработанный с помощью искусственного интеллекта, пройдет первые клинические испытания и будет протестирован на людях. Лекарство, под рабочим названием DSP-1181, предназначенное для лечения ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства), было изобретено специально обученным ИИ, написанным компанией Exscientia в городе Оксфорд. В то время, как обычно необходимо не менее четырех лет, чтобы получить лекарство на этой стадии разработки, в Exscientia утверждают, что использование инструментов ИИ сократило этот процесс до 12 месяцев!





В беседе с корреспондентом BBC исполнительный директор Exscientia профессор Эндрю Хопкинс назвал случившееся «ключевой вехой в открытии лекарств». Он отметил, что для поиска подходящих соединений для создания нового препарата необходимо учитывать миллионы факторов и просчитывать «миллиарды» комбинаций, что делает этот процесс весьма трудоёмким. Однако «прелесть работы алгоритма ИИ в том, что он может применяться к созданию лекарств от любых заболеваний».





Существует масса примеров использования ИИ для диагностики заболеваний и анализа данных пациентов, но привлечение искусственного интеллекта для разработки лекарственных препаратов является несомненным и очевидным шагом вперед в медицине. Однако, созданные ИИ препараты ставят некоторые этические вопросы. Будут ли пациенты чувствовать себя комфортно, принимая лекарства, разработанные машиной? Чем эти препараты будут отличаться от тех, которые разработаны только людьми? Кто будет устанавливать правила использования ИИ в исследованиях медицинских препаратов? Хопкинс и его команда надеются, что ответы на эти и многие другие вопросы будут получены в ходе испытаний, которые начнутся в марте.





Источник: engadget.com