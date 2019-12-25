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Второе поколение Huawei Mate X дебютирует на MWC 2020

25.12.2019 431 0

Huawei была в числе тех, кто устроил фурор на рынке смартфонов в начале года. Китайцы показали миру складной Mate X, который выглядит футуристично и является демонстрацией того, куда движется индустрия смартфоностроения.


А уже через пару месяцев нам покажут его преемника. Не так давно глава мобильного подразделения компании Ричард Ю заявил о том, что на MWC 2020 они привезут Huawei Mate X второго поколения.

 

Второе поколение Huawei Mate X дебютирует на MWC 2020


Со ссылкой на поставщиков комплектующих, ряд изданий сообщило о том, что на этапе проектирования смартфона много внимания было уделено повышению прочности и долговечности шарнирного механизма. Некоторые поставщики уже приступили к серийному производству петель, а также намерены расширить производственные мощности, предвкушая рост спроса на такие компоненты в будущем.


Не забыли уделить внимание улучшению качества и надежности гибких матриц. Каким именно усовершенствованиям были подвергнуты панели, неизвестно. Обещано лишь увеличение срока долговечности дисплеев.


Какими характеристиками наделят Huawei Mate X второго поколения, не сообщается. Только ранее глава мобильного подразделения Huawei пообещал присутствие чипа Kirin 990 5G. Скорее всего, в продажу смартфон поступит только во второй половине следующего года.


Источник: news.mydrivers.com



Huawei Mate X Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.12.2019

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Второе поколение Huawei Mate X дебютирует на MWC 2020