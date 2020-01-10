Xiaomi Mi 10: топ-менеджер компании проговорился о цене и времени выхода флагмана

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Топ-менеджеры Xiaomi достаточно активно общаются с фанатами компании в социальной сети Weibo. Иногда в их диалоге осознанно или случайно проскальзывают интересные детали о еще не анонсированных устройствах. Вот и на этот проговорился директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас.





В частности, он сообщил, что сегодня утром стартует новая волна продаж Redmi K30 5G. Тем же, кому не приглянулись Xiaomi CC9 Pro или Redmi K30, а также они готовы приобрести смартфон с ценником в районе 3500 юаней ($505), он предложил дождаться окончания празднования Китайского Нового года.





Напомним, что Китайский Новый год или Праздник весны является самым почитаемым и продолжительным праздником в Поднебесной. Каждый год время его празднования варьируется. 2020 год по китайскому календарю наступит 25 января, а отмечать его станут с 25 января по 10 февраля (официальные выходные с 24 по 29 января).





Учитывая тот факт, что следующим новым смартфоном компании должен стать Xiaomi Mi 10, а его премьеру ждут 11 февраля, есть все основания полагать, что топ-менеджер Xiaomi намекнул на анонс именно этой модели.





Ведь, если все сложится как предсказывается, его релиз состоится сразу после завершения празднования Китайского Нового года. И ценник в $505 вполне соответствует той ценовой политике, которая может быть предложена для серии Xiaomi Mi 10.





Косвенно подтверждает правильность таких выводов тот факт, что впоследствии Ван Тенг Томас удалил свой пост в Weibo.





Источник: gizmochina.com