Xiaomi Mi 9T наконец-то получил обновление до Android 10

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сборку MIUI 11 на Android 10, настало время обновления его глобальной версии и собрата по бренду Mi 9Т. Пользователи с глобальной стабильной версией прошивки MIUI уже получают по-настоящему крупное OTA-обновление «весом» в 2,2 ГБ.

Европейская версия прошивки «прилетает» с номером сборки V11.0.1.0.QFJEUXM и приносит с собой декабрьский патч безопасности Android. Обновление обеспечивает знакомые функции Android 10, такие как улучшенная конфиденциальность и контроль местоположения, а также улучшенный темный режим, меняющий большую часть приложений в темные тона.

Кроме того, пользователи получат общее обновление MIUI 11. Это означает улучшение визуальных эффектов, новые системные звуки и улучшенная стабильность системы. В частности, пользователи из Индии также получат новую локализованную иконку NFC-платежей.

В обновление также добавится несколько новых функций камеры, таких как «сверхмедленная», «сверхбыстрая» и «плавная» запись видео, специальный фильтр для TikTok и опция плавной анимации.

Полный список изменений показан ниже:

Система

Стабильная сборка MIUI на базе Android 10

Обновленный патч безопасности Android до декабря 2019 года.

Повышенная стабильность системы

Локскрин, строка состояния, панель уведомлений

Исправление: Нельзя было открыть настройку уведомлений в панель уведомлений в Дополнительном пространстве

Безопасность

Оптимизация: Локализованная иконка безопасности платежей для Индии

Источник: androidcentral.com



