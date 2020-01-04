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Xiaomi Mi 9T наконец-то получил обновление до Android 10

04.01.2020 5245 1

сборку MIUI 11 на Android 10, настало время обновления его глобальной версии и собрата по бренду Mi 9Т. Пользователи с глобальной стабильной версией прошивки MIUI уже получают по-настоящему крупное OTA-обновление «весом» в 2,2 ГБ.

 

Xiaomi Mi 9T наконец-то получил обновление до Android 10

 

Европейская версия прошивки «прилетает» с номером сборки V11.0.1.0.QFJEUXM и приносит с собой декабрьский патч безопасности Android. Обновление обеспечивает знакомые функции Android 10, такие как улучшенная конфиденциальность и контроль местоположения, а также улучшенный темный режим, меняющий большую часть приложений в темные тона.

 

Xiaomi Mi 9T наконец-то получил обновление до Android 10 – фото 2

 

Кроме того, пользователи получат общее обновление MIUI 11. Это означает улучшение визуальных эффектов, новые системные звуки и улучшенная стабильность системы. В частности, пользователи из Индии также получат новую локализованную иконку NFC-платежей.

 

Xiaomi Mi 9T наконец-то получил обновление до Android 10 – фото 3

 

В обновление также добавится несколько новых функций камеры, таких как «сверхмедленная», «сверхбыстрая» и «плавная» запись видео, специальный фильтр для TikTok и опция плавной анимации.

 

Полный список изменений показан ниже:

 

Система

 

  • Стабильная сборка MIUI на базе Android 10
  • Обновленный патч безопасности Android до декабря 2019 года.
  • Повышенная стабильность системы

 

Локскрин, строка состояния, панель уведомлений

 

  • Исправление: Нельзя было открыть настройку уведомлений в панель уведомлений в Дополнительном пространстве

 

Безопасность

 

  • Оптимизация: Локализованная иконка безопасности платежей для Индии

 

Источник: androidcentral.com

 


Xiaomi Mi 9T Xiaomi
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 04.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Moon
DC dimming завезут надеюсь наконец) ну а так ждем ждем.
05.01.2020 07:56
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Xiaomi Mi 9T наконец-то получил обновление до Android 10