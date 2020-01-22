Xiaomi надеется завоевать рынок Западной Европы

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Журналистам издания Bloomberg удалось пообщаться с финансовым директором Xiaomi Чу Шоу Чжи и они разузнали у него о планах компании на будущее. Он заявил о том, что производитель намерен много усилий приложить для того, чтобы добиться успеха на китайском рынке в части популяризации 5G. В частности, на 2020 год запланирован выход 10 смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.





Но домашний рынок не будет приоритетным для Xiaomi. Она хочет завоевать рынок Западной Европы. По словам топ-менеджера, компания добилась существенных успехов в этом регионе и заняла четвертое место среди всех производителей смартфонов. Наибольшего же достижения Xiaomi достигла на рынке Испании, где она оказалась на втором месте.





При этом рост популярности устройств компании не ограничивается лишь смартфонами. Пользователи Западной Европы охотно покупают носимую электронику Xiaomi, что в итоге обеспечило ей второе место по доли рынка в ЕС.









Популярностью пользуются электроскутеры Xiaomi, что позволило компании занять 70% доли рынка в ряде стран европейского региона. О каких именно странах идет речь, Чу Шоу Чжи не уточнил. Он также заявил о том, что по итогам прошлого года Xiaomi удалось нарастить продажи своих продуктов на 90% и она вошла в четверку самых быстрорастущих брендов на рынке.





Намерена Xiaomi наращивать свое присутствие и в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и Индии. Что касается рынка США, тот выход на него производитель форсировать не намерен. Финансовый директор Xiaomi заявил о том, что американским фанатам Mi, вероятно, придется подождать. Похоже, что экспансия на рынок США в 2020 году не входит в планы китайской компании.





Источник: bloomberg.com







