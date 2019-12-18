Xiaomi официально открыла свою новую штаб-квартиру

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Сегодня, 18 декабря компания Xiaomi открыла в городе Ухань в провинции Хубэй свою новую штаб-квартиру. Общая ее площадь составила 52 квадратных метра и на ее возведение ушло два года. В новом офисе смогут работать от 2400 до 3000 сотрудников.





Глава Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил о том, что в строительство штаб-квартиры было инвестировано $1,5 млрд. На данный момент компания уже приняла на работу 2000 сотрудников и 80% из них проживают в этом регионе.





Офис в Ухане является вторым по счету центром исследований и разработок в области искусственного интеллекта и облачных вычислений. На его основе компания планирует в будущем возвести центр технологии искусственного интеллекта, а, чтобы он заработал на полную мощность планируется принять на работу выпускников близлежащих университетов.









Город Ухань выбран не случайно, ведь основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь является уроженцем этого города. По его мнению, этот город является идеальным местом для размещения научно-исследовательского центра, ведь вокруг расположены крупнейшие и авторитетные китайские университеты, которых готовят лучших специалистов в своей области.









К тому же он является патриотом своего города и заинтересован в том, чтобы в именно здесь росло количество рабочих мест, регион процветал и неуклонно развивался.





Источник: cnbeta.com







