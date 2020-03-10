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Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования

10.03.2020 986 1

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 1

 

Xiaomi выпустили новый флагман – и теперь это действительно флагман, безо всяких оговорок по типу «ну, это же китаец».

 

Не так давно в Сети бытовало мнение, что Xiaomi умеют делать только среднебюджетные аппараты. Вот они – да, «топ за свои деньги»(с), а флагманы постоянно хромали то на камеру, то на звук, то на автономность, то вообще «на все четыре ноги», разве что соотношение цена-производительность всегда были на высоте, да при сборке использовались высококачественные материалы.

 

Xiaomi Mi 10 Pro готов оспорить это утверждение и встать в один ряд с флагманами А-брендов, хоть и у него есть несколько… спорных моментов.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 2

 

Дизайн и комплектация Xiaomi Mi 10 Pro

 

Комплектация нового флагмана мало отличается от того, что уложено в коробки к аппаратам других линеек этой фирмы – силиконовый чехол-бампер, макулатура, скрепка для извлечения сим-карты, кабель USB type-C и блок питания. Последний явно демонстрирует то, что вы купили не стандартный «бюджетник», а флагман: его мощность – 65Вт, что позволяет не только быстро заряжать сам Mi 10 Pro, но и при желании подзарядить даже ноутбук – хоть тот же макбук, параметры позволяют.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 3

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 4

 

Внешне новинка мало отличается от Mi Note 10 – разве что расцветкой и расположением фронтальной камеры. Синий аппарат смотрится очень солидно – глубокий матовый тёмно-синий оттенок выгодно выделяет смартфон среди конкурентов. Белый – скорее на любителя: золотая кайма, которая смущала многих пользователей Xiaomi Mi6, присутствует и здесь. Кто-то посчитает это решение премиальным, кто-то безвкусным, так что тут всё зависит от вашего восприятия.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 5

 

Экран-водопад с врезанной фронтальной камерой дополняет картину. Xiaomi Mi 10 Pro выглядит современно, стильно и премиально. Жаль, что цветовых вариаций так мало – обычная версия Mi 10 и та получила больше расцветок, хоть и не слишком строгих.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 6

 

Сверху и снизу находятся мультимедийные динамики – то есть аппарат получил полноценное стерео, к которому мы вернёмся позже. Слот сим-карты размещён на нижней грани, клавиши громкости и включения – на правой. Все вырезы аккуратны, корпус выполнен из стекла и металла, в общем, качество сборки на хорошем флагманском уровне.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 7

 

Экран и звук Xiaomi Mi 10 Pro

 

Xiaomi Mi 10 Pro получил 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 и частотой обновления до 90 герц. 90 – это, конечно, не 120, но хоть не 60. К тому же прожорливость 120-герцового экрана негативно сказалась бы на и так не особо выдающейся автономности, так что отказ от 120 герц, надо полагать, продиктовано стремлением сэкономить заряд не слишком ёмкого аккумулятора.

 

К качеству изображения нет никаких вопросов. Температуру экрана можно настроить в соответствии со своими предпочтениями, за автояркостью следят сразу 2 датчика – спереди и сзади (подобного не делал ещё ни один производитель), а углы обзора и чёткость картинки соответствуют ожиданиям и «званию» флагманского смартфона.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 8

 

Возможно, на рынке есть аппараты с бОльшим разрешением, более широким цветовым диапазоном и прочими крутыми характеристиками, однако рядовому пользователю, не «болеющему» изучением всей подноготной аппарата, преимущества этого гипотетического смартфона будут не особо важны, если его устроит экран Xiaomi Mi 10 Pro – а он, поверьте, способен удовлетворить.

 

Ещё одна фишка данного аппарата – звук. Два полноценных стереодинамика играют просто обалденно, обходя по громкости, чистоте и качеству звучания и любой из самсунгов, и OnePlus 7 Pro, и даже Asus Rog Phone 2, который совсем недавно лидировал по этому параметру. В общем, любители слушать музыку через динамики будут довольны, а в шутерах стерео – это вообще мастхэв. Жаль, обычная версия Mi 10 не получила качественного звука – стерео на месте, но качество…обычное. Точнее, и рядом не стоит с версией Pro. Ну «прошка» на то и «прошка», чтобы обходить базовую версию по таким вот «незначительным» параметрам, а иначе какой с неё прок?

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 9

 

Простите, любители проводного звука, но mini-jack в эту модель (как, в прочем, и во флагманы предыдущего поколения) «не завезли». Отсутствие разъёма 3.5 мм компенсировали качественным звуком через беспроводные наушники – все основные «кодеки меломанов» на месте – и AptX, и AptX HD, так что стоит обзавестись действительно хорошими наушниками – и вперёд, в мир качественной музыки в формате FLAC.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 10

 

Память и производительность

 

В Xiaomi Mi 10 используется новейший стандарт оперативной памяти – LPDDR5. Встроенная память тоже прокачана до UFS 3.0, и всё это «сдобрено» свежим процессором Snapdragon 865 с графикой Adreno 640. Оперативки может быть 8 или 12гб, встроенной – 256 или 512гб. Это реально дофига, точнее, этого достаточно для любых сценариев. Хочешь весь свой плейлист в формате flac и кучу приложений и игр? Старшая версия тебе в руки. Ты не столь требователен или пользуешься облачным хранилищем? 256гб будет достаточно. Хочешь поставить карту памяти? Не получится, смарт её не поддерживает. С такими объёмами она вряд ли будет необходима, но всегда неприятно, когда производитель сам решает, что пользователю Micro SD не нужна. Однако давайте думать здраво – 512гб это реально много. Смарты на 32/64гб в ходу именно потому, что они ходовые, их покупают, и далеко не все их обладатели ставят карты памяти. Так что даже «младшей» версии на 256гб хватит большинству пользователей, так что не стоит дольше на этом останавливаться.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 11

 

На бумаге аппарат – монстр, но при обычном использовании, в смысле без игр, он работает примерно на уровне Oneplus 7 Pro. То есть шустро, приятно, почти мгновенно и без ощущения какого-то космического прорыва.

 

В играх ситуация меняется. Любую игру можно запустить на максимальных настройках графики и не страдать о проседающих FPS. Тяжелая ShadowGun Legends стабильно держит 90 кадров в секунду. Пара небольших просадок до 75-80FPS в начале катки особо погоды не сделала, так что сделаем вид что их и не было. В общем, 2-3 года точно можно будет играть во всё на максималках, потом, с выходом новых тяжелых игр, возможно, придётся смириться с проседанием FPS до «каких-то там» 70 кадров в секунду.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 12

 

С нагревом и троттлингом есть небольшие проблемы, если можно назвать проблемой нагрев металлической грани до 46 градусов, экрана до 43 и задней крышки до 41 градуса. Смартфон становится ощутимо тёплым, хоть и желания попробовать поджарить на нём яичницу не возникает. Но всё же крутого и навороченного охлаждения, о котором нам вещали на презентации, как-то не заметно – косяк, ребята.

 

В синтетических тестах производительность падает примерно на 20%. Цифра страшная, но в основном на бумаге. По факту проблему заметить трудно, современные флагманы – это не бюджетники из китайских подвалов, которые при малейшем нагреве открывают галерею по полторы минуты, виснут и пытаются самовыпилиться.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 13

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 14

 

Автономность

 

Сам по себе аккумулятор не сказать что поражает воображение. Стандартные 4500 мАч, что в принципе неплохо при наличии AMOLED-экрана. При обычном использовании, то есть снижении частоты обновления экрана до стандартных 60 герц, соцсетях и звонках, аппарата вполне хватит на пару дней. А если оставить 90 герц, играть, фоткать и снимать видео – то аппарат живёт «всего лишь» день. Все понимают, что не особо энергоэффективный процессор, высокая частота обновления экрана и игры не особо способствуют экономии батареи, но надо помнить ещё и то, что основной модуль камеры на 108 мегапикселей реально жрёт батарею, ведь процессору необходимо быстро обрабатывать огромное количество графической информации – отсюда и жор.

 

Это дело компенсируется царским блоком зарядки. 65 ватт – это не шутка, даже при том что сам смартфон поддерживает быструю зарядку «всего лишь» до 50вт, что позволяет ему зарядиться с 0 до 100% всего за 40 минут. Если времени совсем в обрез – за 10 минут Mi 10 зарядится от родного блока до 40%. К тому же, китайцы выпустили ещё и быструю беспроводную зарядку с мощностью 30 ватт. Обещают, что на ней аппарат зарядится до 100% за час, но её уже надо покупать отдельно.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 15

 

Камеры

 

У Mi 10 четыре модуля камеры – основной на 108 мегапикселей с восьмью линзами, оптической стабилизацией и возможностью писать видео о 8К, телевик на 8 мегапикселей с возможностью десятикратного гибридного зума, модуль на 12 мегапикселей для определения глубины изображения и сверхширик на 20 мегапикселей.

 

Что же может наснимать такая прожорливая и навороченная камера? Давайте сравним Xiaomi Mi 10 с прошлым фаворитом портала DxoMark Xiaomi Mi Note 10 и флагманом от A-бренда Samsung Galaxy S20.

 

При дневном свете Mi 10 обходит Mi Note 10 только в правой части кадра – оптика там всё же получше, но общая картина почти идентична. А вот левая часть несколько проигрывает Самсунгу – видимо, там оптика ещё лучше. Однако справа и в центре китайский флагман лидирует, детализация заметно лучше.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 16

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 17

 

А вот в режиме съёмки на 108 мегапикселей Xiaomi сливают Самсунгу – у корейца деталей побольше. Когда-нибудь китайцы исправят и это, но пока имеем то, что имеем.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 18

 

Сверхширик чуть грешит с цветопередачей, зато обходит Samsung по количеству деталей, одновременно уступая ему углом обзора. Не то чтобы это было абсолютным провалом, но большую компанию на фоне достопримечательностей лучше, наверное, снимать на Samsung – больше шансов, что все влезут в кадр и будет не так заметно, если кто-то моргнёт.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 19

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 20

 

При использовании телефото объектива Mi 10 готов отыграться – пятикратный оптический зум против трехкратного у S20, отличная стабилизация и прекрасный результат с десятикратным гибридным зумом.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 21

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 22

 

Фронталка тоже лучше у Xiaomi – правильная цветопередача и хорошая детализация. Samsung старательно уходит в тёплые тона, правда показывает более широкий динамический диапазон. По детализации тоже всё хорошо.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 23

 

В условиях недостаточной освещённости Mi 10 рвёт S20 «как Тузик грелку» - в большинстве случаев у него меньше шумов, лучше цветопередача, шире динамический диапазон и больше деталей. Хотя есть и кадр, с которым Xiaomi облажался – при хорошем потенциале алгоритмы отработали криво, так что идеальной камеру назвать нельзя. По крайней мере, пока.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 24

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 25

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 26

 

О видеосъёмке стоит поговорить отдельно. И Xiaomi Mi 10 Samsung, и Galaxy S20 могут снимать в 4К и 8К, и если со съёмкой в 4К у аппаратов более-менее паритет, то в режиме съёмки в 8К подход аппаратов кардинально различается. Скажем так, пока Samsung играет в шахматы, Xiaomi играет в шашки.

 

При съёмке в 4К с частотой 30 кадров в секунду у Mi10 заметно выше детализация и шире динамический диапазон. Стабилизация и запись звука тоже не хуже, чем у Самсунга, но рядовой пользователь не заметит критической разницы между двумя видео, разве что картинка на S20 как-то…помрачнее, что ли.

А вот при записи видео в 8К различия намного заметнее.

 

Зв счёт электронной стабилизации Samsung пишет плавнее, но теряет детали. А у Xiaomi нет стабилизации вообще, картинка прыгает, зато деталей больше, да и фокусировка на порядок быстрее.

 

В принципе, тем, кто редко снимает, скорее подойдёт Samsung – порой записать пару моментов из жизни важнее, чем потом выискивать дефекты и разглядывать детали. А любителям видеосъёмки стоит отдельно приобрести стабилизатор и наслаждаться отличной картинкой и почти мгновенным автофокусом.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 27

 

Особенности

 

Xiaomi Mi 10 Pro получил все «плюшки» Xiaomi и минимум «болячек».

 

У него есть ИК-порт, про который многие даже не задумываются, но в котором некоторые нуждаются, NFC для бесконтактной оплаты, беспроводная зарядка, которая, если к ней однажды привыкнуть, становится чуть ли не так же важна, как NFC, экран с частотой обновления 90 герц, отличный звук в наушниках и через стереодинамики, приятный вибромоторчик, мощный процессор и шикарная камера.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 28

 

В то же время он лишён слота для карты памяти, разъёма для проводных наушников (хотя будем честны – прошлогодний Mi9 также лишён этих вещей и высока вероятность, что во флагманскую линейку они уже не вернутся), стабилизации при съёмке в 8к, частоты обновления экрана в 120 герц (за такую цену могли бы «впихнуть» лучшее, что есть на рынке) и защиты от влаги. То есть идеальным и бескомпромиссным смартфоном его назвать нельзя.

 

Стоит заметить, что Mi 10 Pro уже сейчас дешевле большинства своих прямых конкурентов, а Xiaomi дешевеют быстрее, чем те же Samsung или Apple, так что высока вероятность того, что где-то через полгода его стоимость упадёт примерно до 500 долларов, и тогда это наверняка будет в принципе лучшее предложение на рынке. Ну и как всегда – пользователь сам выбирает, что для него важнее и какой аппарат действительно стоит приобрести.

 

Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования – фото 29

 

Автор: Морозова Анна Дата публикации: 10.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Евгений БЕСТ
Жду глобалку и беру. Мой ми5 уже ждет замену.
10.03.2020 09:43
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Обзор Xiaomi Mi 10 Pro - лучший смартфон компании за все время существования