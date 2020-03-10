986

Xiaomi выпустили новый флагман – и теперь это действительно флагман, безо всяких оговорок по типу «ну, это же китаец».

Не так давно в Сети бытовало мнение, что Xiaomi умеют делать только среднебюджетные аппараты. Вот они – да, «топ за свои деньги»(с), а флагманы постоянно хромали то на камеру, то на звук, то на автономность, то вообще «на все четыре ноги», разве что соотношение цена-производительность всегда были на высоте, да при сборке использовались высококачественные материалы.

Xiaomi Mi 10 Pro готов оспорить это утверждение и встать в один ряд с флагманами А-брендов, хоть и у него есть несколько… спорных моментов.

Дизайн и комплектация Xiaomi Mi 10 Pro

Комплектация нового флагмана мало отличается от того, что уложено в коробки к аппаратам других линеек этой фирмы – силиконовый чехол-бампер, макулатура, скрепка для извлечения сим-карты, кабель USB type-C и блок питания. Последний явно демонстрирует то, что вы купили не стандартный «бюджетник», а флагман: его мощность – 65Вт, что позволяет не только быстро заряжать сам Mi 10 Pro, но и при желании подзарядить даже ноутбук – хоть тот же макбук, параметры позволяют.

Внешне новинка мало отличается от Mi Note 10 – разве что расцветкой и расположением фронтальной камеры. Синий аппарат смотрится очень солидно – глубокий матовый тёмно-синий оттенок выгодно выделяет смартфон среди конкурентов. Белый – скорее на любителя: золотая кайма, которая смущала многих пользователей Xiaomi Mi6, присутствует и здесь. Кто-то посчитает это решение премиальным, кто-то безвкусным, так что тут всё зависит от вашего восприятия.

Экран-водопад с врезанной фронтальной камерой дополняет картину. Xiaomi Mi 10 Pro выглядит современно, стильно и премиально. Жаль, что цветовых вариаций так мало – обычная версия Mi 10 и та получила больше расцветок, хоть и не слишком строгих.

Сверху и снизу находятся мультимедийные динамики – то есть аппарат получил полноценное стерео, к которому мы вернёмся позже. Слот сим-карты размещён на нижней грани, клавиши громкости и включения – на правой. Все вырезы аккуратны, корпус выполнен из стекла и металла, в общем, качество сборки на хорошем флагманском уровне.

Экран и звук Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro получил 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 и частотой обновления до 90 герц. 90 – это, конечно, не 120, но хоть не 60. К тому же прожорливость 120-герцового экрана негативно сказалась бы на и так не особо выдающейся автономности, так что отказ от 120 герц, надо полагать, продиктовано стремлением сэкономить заряд не слишком ёмкого аккумулятора.

К качеству изображения нет никаких вопросов. Температуру экрана можно настроить в соответствии со своими предпочтениями, за автояркостью следят сразу 2 датчика – спереди и сзади (подобного не делал ещё ни один производитель), а углы обзора и чёткость картинки соответствуют ожиданиям и «званию» флагманского смартфона.

Возможно, на рынке есть аппараты с бОльшим разрешением, более широким цветовым диапазоном и прочими крутыми характеристиками, однако рядовому пользователю, не «болеющему» изучением всей подноготной аппарата, преимущества этого гипотетического смартфона будут не особо важны, если его устроит экран Xiaomi Mi 10 Pro – а он, поверьте, способен удовлетворить.

Ещё одна фишка данного аппарата – звук. Два полноценных стереодинамика играют просто обалденно, обходя по громкости, чистоте и качеству звучания и любой из самсунгов, и OnePlus 7 Pro, и даже Asus Rog Phone 2, который совсем недавно лидировал по этому параметру. В общем, любители слушать музыку через динамики будут довольны, а в шутерах стерео – это вообще мастхэв. Жаль, обычная версия Mi 10 не получила качественного звука – стерео на месте, но качество…обычное. Точнее, и рядом не стоит с версией Pro. Ну «прошка» на то и «прошка», чтобы обходить базовую версию по таким вот «незначительным» параметрам, а иначе какой с неё прок?

Простите, любители проводного звука, но mini-jack в эту модель (как, в прочем, и во флагманы предыдущего поколения) «не завезли». Отсутствие разъёма 3.5 мм компенсировали качественным звуком через беспроводные наушники – все основные «кодеки меломанов» на месте – и AptX, и AptX HD, так что стоит обзавестись действительно хорошими наушниками – и вперёд, в мир качественной музыки в формате FLAC.

Память и производительность

В Xiaomi Mi 10 используется новейший стандарт оперативной памяти – LPDDR5. Встроенная память тоже прокачана до UFS 3.0, и всё это «сдобрено» свежим процессором Snapdragon 865 с графикой Adreno 640. Оперативки может быть 8 или 12гб, встроенной – 256 или 512гб. Это реально дофига, точнее, этого достаточно для любых сценариев. Хочешь весь свой плейлист в формате flac и кучу приложений и игр? Старшая версия тебе в руки. Ты не столь требователен или пользуешься облачным хранилищем? 256гб будет достаточно. Хочешь поставить карту памяти? Не получится, смарт её не поддерживает. С такими объёмами она вряд ли будет необходима, но всегда неприятно, когда производитель сам решает, что пользователю Micro SD не нужна. Однако давайте думать здраво – 512гб это реально много. Смарты на 32/64гб в ходу именно потому, что они ходовые, их покупают, и далеко не все их обладатели ставят карты памяти. Так что даже «младшей» версии на 256гб хватит большинству пользователей, так что не стоит дольше на этом останавливаться.

На бумаге аппарат – монстр, но при обычном использовании, в смысле без игр, он работает примерно на уровне Oneplus 7 Pro. То есть шустро, приятно, почти мгновенно и без ощущения какого-то космического прорыва.

В играх ситуация меняется. Любую игру можно запустить на максимальных настройках графики и не страдать о проседающих FPS. Тяжелая ShadowGun Legends стабильно держит 90 кадров в секунду. Пара небольших просадок до 75-80FPS в начале катки особо погоды не сделала, так что сделаем вид что их и не было. В общем, 2-3 года точно можно будет играть во всё на максималках, потом, с выходом новых тяжелых игр, возможно, придётся смириться с проседанием FPS до «каких-то там» 70 кадров в секунду.

С нагревом и троттлингом есть небольшие проблемы, если можно назвать проблемой нагрев металлической грани до 46 градусов, экрана до 43 и задней крышки до 41 градуса. Смартфон становится ощутимо тёплым, хоть и желания попробовать поджарить на нём яичницу не возникает. Но всё же крутого и навороченного охлаждения, о котором нам вещали на презентации, как-то не заметно – косяк, ребята.

В синтетических тестах производительность падает примерно на 20%. Цифра страшная, но в основном на бумаге. По факту проблему заметить трудно, современные флагманы – это не бюджетники из китайских подвалов, которые при малейшем нагреве открывают галерею по полторы минуты, виснут и пытаются самовыпилиться.

Автономность

Сам по себе аккумулятор не сказать что поражает воображение. Стандартные 4500 мАч, что в принципе неплохо при наличии AMOLED-экрана. При обычном использовании, то есть снижении частоты обновления экрана до стандартных 60 герц, соцсетях и звонках, аппарата вполне хватит на пару дней. А если оставить 90 герц, играть, фоткать и снимать видео – то аппарат живёт «всего лишь» день. Все понимают, что не особо энергоэффективный процессор, высокая частота обновления экрана и игры не особо способствуют экономии батареи, но надо помнить ещё и то, что основной модуль камеры на 108 мегапикселей реально жрёт батарею, ведь процессору необходимо быстро обрабатывать огромное количество графической информации – отсюда и жор.

Это дело компенсируется царским блоком зарядки. 65 ватт – это не шутка, даже при том что сам смартфон поддерживает быструю зарядку «всего лишь» до 50вт, что позволяет ему зарядиться с 0 до 100% всего за 40 минут. Если времени совсем в обрез – за 10 минут Mi 10 зарядится от родного блока до 40%. К тому же, китайцы выпустили ещё и быструю беспроводную зарядку с мощностью 30 ватт. Обещают, что на ней аппарат зарядится до 100% за час, но её уже надо покупать отдельно.

Камеры

У Mi 10 четыре модуля камеры – основной на 108 мегапикселей с восьмью линзами, оптической стабилизацией и возможностью писать видео о 8К, телевик на 8 мегапикселей с возможностью десятикратного гибридного зума, модуль на 12 мегапикселей для определения глубины изображения и сверхширик на 20 мегапикселей.

Что же может наснимать такая прожорливая и навороченная камера? Давайте сравним Xiaomi Mi 10 с прошлым фаворитом портала DxoMark Xiaomi Mi Note 10 и флагманом от A-бренда Samsung Galaxy S20.

При дневном свете Mi 10 обходит Mi Note 10 только в правой части кадра – оптика там всё же получше, но общая картина почти идентична. А вот левая часть несколько проигрывает Самсунгу – видимо, там оптика ещё лучше. Однако справа и в центре китайский флагман лидирует, детализация заметно лучше.

А вот в режиме съёмки на 108 мегапикселей Xiaomi сливают Самсунгу – у корейца деталей побольше. Когда-нибудь китайцы исправят и это, но пока имеем то, что имеем.

Сверхширик чуть грешит с цветопередачей, зато обходит Samsung по количеству деталей, одновременно уступая ему углом обзора. Не то чтобы это было абсолютным провалом, но большую компанию на фоне достопримечательностей лучше, наверное, снимать на Samsung – больше шансов, что все влезут в кадр и будет не так заметно, если кто-то моргнёт.

При использовании телефото объектива Mi 10 готов отыграться – пятикратный оптический зум против трехкратного у S20, отличная стабилизация и прекрасный результат с десятикратным гибридным зумом.

Фронталка тоже лучше у Xiaomi – правильная цветопередача и хорошая детализация. Samsung старательно уходит в тёплые тона, правда показывает более широкий динамический диапазон. По детализации тоже всё хорошо.

В условиях недостаточной освещённости Mi 10 рвёт S20 «как Тузик грелку» - в большинстве случаев у него меньше шумов, лучше цветопередача, шире динамический диапазон и больше деталей. Хотя есть и кадр, с которым Xiaomi облажался – при хорошем потенциале алгоритмы отработали криво, так что идеальной камеру назвать нельзя. По крайней мере, пока.

О видеосъёмке стоит поговорить отдельно. И Xiaomi Mi 10 Samsung, и Galaxy S20 могут снимать в 4К и 8К, и если со съёмкой в 4К у аппаратов более-менее паритет, то в режиме съёмки в 8К подход аппаратов кардинально различается. Скажем так, пока Samsung играет в шахматы, Xiaomi играет в шашки.

При съёмке в 4К с частотой 30 кадров в секунду у Mi10 заметно выше детализация и шире динамический диапазон. Стабилизация и запись звука тоже не хуже, чем у Самсунга, но рядовой пользователь не заметит критической разницы между двумя видео, разве что картинка на S20 как-то…помрачнее, что ли.

А вот при записи видео в 8К различия намного заметнее.

Зв счёт электронной стабилизации Samsung пишет плавнее, но теряет детали. А у Xiaomi нет стабилизации вообще, картинка прыгает, зато деталей больше, да и фокусировка на порядок быстрее.

В принципе, тем, кто редко снимает, скорее подойдёт Samsung – порой записать пару моментов из жизни важнее, чем потом выискивать дефекты и разглядывать детали. А любителям видеосъёмки стоит отдельно приобрести стабилизатор и наслаждаться отличной картинкой и почти мгновенным автофокусом.

Особенности

Xiaomi Mi 10 Pro получил все «плюшки» Xiaomi и минимум «болячек».

У него есть ИК-порт, про который многие даже не задумываются, но в котором некоторые нуждаются, NFC для бесконтактной оплаты, беспроводная зарядка, которая, если к ней однажды привыкнуть, становится чуть ли не так же важна, как NFC, экран с частотой обновления 90 герц, отличный звук в наушниках и через стереодинамики, приятный вибромоторчик, мощный процессор и шикарная камера.

В то же время он лишён слота для карты памяти, разъёма для проводных наушников (хотя будем честны – прошлогодний Mi9 также лишён этих вещей и высока вероятность, что во флагманскую линейку они уже не вернутся), стабилизации при съёмке в 8к, частоты обновления экрана в 120 герц (за такую цену могли бы «впихнуть» лучшее, что есть на рынке) и защиты от влаги. То есть идеальным и бескомпромиссным смартфоном его назвать нельзя.

Стоит заметить, что Mi 10 Pro уже сейчас дешевле большинства своих прямых конкурентов, а Xiaomi дешевеют быстрее, чем те же Samsung или Apple, так что высока вероятность того, что где-то через полгода его стоимость упадёт примерно до 500 долларов, и тогда это наверняка будет в принципе лучшее предложение на рынке. Ну и как всегда – пользователь сам выбирает, что для него важнее и какой аппарат действительно стоит приобрести.