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Обзор Redmi Note 9 Pro с NFC и камерой на 64 Мп - настоящий хит 2020

Содержание:

Дизайн и комплектация

Экран

Камера и программное обеспечение

Производительность и автономность

Детали

Итоги

Розыгрыш







Мы рады вам представить обзор Redmi Note 9 Pro – новинки от суббренда Xiaomi, наконец вышедшей на европейский рынок получившей столь ожидаемый модуль NFC и камеру на 64 мегапикселя, чего не хватало чуть ранее появившемуся Redmi Note 9S (который мы совсем скоро разыграем на нашем YouTube-канале).



В реалиях наших стран Redmi Note 9 Pro – это, по сути, истинный наследник Redmi Note 8 Pro, лишившийся «дефекта» в виде процессора от MediaTek, так что не будем тянуть резину и перейдём к нашему обзору Redmi Note 9 Pro, одного из самых интересных смартфонов среднебюджетного сегмента на рынке.







Дизайн и комплектация Xiaomi Redmi Note 9 Pro



Redmi Note 9 Pro – не то чтобы самый элегантный или оригинальный с точки зрения внешнего вида, он просто достаточно хорош. Любители классики наверняка предпочтут аппарат в белом или чёрном цвете, однако и синий вариант выглядит достаточно солидно без приевшихся градиентов и переливов. Выступающий квадрат камеры кажется слегка сомнительным решением, зато отсутствие сканера отпечатков на задней крышке наверняка порадует любителей кастомных чехлов. Сам сканер перенесён на кнопку включения – не совсем привычное, но довольно удобное решение.



Первое, что замечаешь, беря в руки Redmi Note 9 Pro – это то, что он тяжёлый. Ёмкая батарея и стеклянная задняя крышка немало весят, так что пластиковые грани смартфону можно и простить – пластик не только дешевле металла, но и легче, а в случае с таким гигантом важен каждый грамм.

Стекло отлично собирает отпечатки, что не улучшает внешний вид смартфона. Благо производитель озаботился комфортом пользователя и добавил в комплект силиконовый чехол, который позволит сохранить красоту аппарата тем, кому она важна. Плёнка на экран тоже наклеена заранее.



Но, пожалуй, самым интересным предметом комплекта является блок питания на 30вт – в отличие от Note 9S, Pro-версия поддерживает такую скорость зарядки, так что мощный БП очень кстати. Кабель, разумеется, USB Type-C.



В остальном Redmi Note 9 Pro практически ничем не отличается от других современных смартфонов – экран без чёлок и капель, с небольшим отверстием фронтальной камеры в центре, которое можно скрыть, залив часть экрана чёрным цветом с помощью соответствующего пункта в настройках. Кнопки включения и регулировки громкости на правой грани, «царский» лоток для двух сим-карт и карты памяти слева, микрофон и ИК-порт сверху, а динамик, разъём для подключения проводных наушников и порт USB type-C снизу.







Экран Xiaomi Redmi Note 9 Pro



Диагональ экрана Redmi Note 9 Pro – 6.7 дюйма, матрица IPS, разрешение FullHD. По качеству всё обычно, явных недостатков вроде недостаточной яркости или небольших углов обзора нет, как нет и каких-либо особенностей вроде какой-то необычайной контрастности или высокой частоты обновления. Это просто хороший экран 60 герц, не больше и не меньше. Учитывая невысокий ценник – придраться не к чему, хотя всегда хочется каких-нибудь фишек вроде повышенной герцовки.







Камера и программное обеспечение Redmi Note 9 Pro



Redmi Note 9 Pro поставляется с актуальным Android 10 и оболочкой MIUI 11, а вскоре получит новейшую MIUI 12, хоть и не в первых волнах, так как в первую очередь новинка будет выпущена для китайских аппаратов, глобалка выйдет позже.



Как бы то ни было, на старте оболочка, как всегда, «сырая». Небольшие фризы в интерфейсе не то чтобы сильно мешают использованию аппарата, но всё равно слегка раздражают. Что ж, с нетерпением ждать обновления – удел любителей Xiaomi, покупающих смартфоны на старте продаж, тут ничего не поделать.



Гораздо печальнее то, что неоптимизированная прошивка не позволяет оценить реальные возможности камер. По идее, основной модуль на 64 мегапикселя должен снимать лучше, чем 48-мегапиксельный модуль «младшего брата», Note 9S, и хотя бы не хуже, чем снимал предшественник, Note 8 Pro. На деле же всё очень печально, по крайней мере пока – мыло по краям кадра, неестественная цветопередача, потеря деталей – в общем, если бы сырость прошивки не была «почерком» Xiaomi, можно было бы сказать, что камера просто ужасная и достойна скорее закрывшейся линейки Redmi A, а не среднебюджетного аппарата. Но, зная эту особенность, нам остаётся только ждать обновлений и верить, что в итоге камера будет хотя бы не хуже, чем у Note 8 Pro.







Производительность и автономность



Один из главных моментов, который выгодно отличает Redmi Note 9 Pro от предшественника – это процессор от Qualcomm, Snapdragon 720G. Это игровой процессор, на что намекает буква G в названии, который позволяет запускать на высоких настройках любые игры и ресурсоёмкие приложения. О показателе FPS при этом волноваться не приходится – даже на максималках в ShadowGun Legends, реально тяжелой игре, с помощью которой мы сейчас тестируем игровую производительность флагманов, практически не случается просадок ниже 30 кадров в секунду, а на просто высоких настройках этот показатель редко падает до 40.



Аппарат греется, и довольно неприятно, но не критично, троттлинг практически отсутствует – так что для игр Note 9 Pro отлично подходит, хоть и не является игровым смартфоном в общепринятом сейчас смысле слова – у него нет ни крутого охлаждения, ни «очевидно игрового» дизайна, однако баланс автономности и производительности прекрасный.



Аппарат получил всего 2 варианта накопителя – 64 и 128 гигабайт. Те, кто не хочет переплачивать за «лишнюю» память, пользуясь облачными сервисами, может порадоваться – в отличии от Note 9S, Note 9 Pro даже в младшей модификации имеет 6 гигабайт ОЗУ, так что переплачивать за постоянную память ради оперативной не придётся. Сторонники хранения всех данных на твёрдых носителях тоже не обделены: лоток для карты памяти не гибридный, так что можно без проблем поставить две сим-карты и карту памяти одновременно.



Даже с учётом прожорливости оболочки MIUI, 6 гигабайт оперативной памяти достаточно для полноценного, комфортного использования смартфона без каких-либо тормозов. Несмотря на растущую популярность восьми и более гигабайт оперативы, 6 – это вполне достаточный объём, и надо очень постараться, чтобы его забить и заставить смартфон тормозить.



Питает всё это великолепие мощный аккумулятор ёмкостью 5020мАч. Объём батареи, конечно, не рекордный, но благодаря высокой энергоэффективности процессора «младший брат» нашего аппарата, Redmi Note 9S, продержался в нашем тесте автономности 9 часов 19 минут – от «прошки» вполне логично ожидать примерно такого же результата. Но, в отличие от S-ки, Note 9 Pro получил наконец быструю зарядку мощностью 30вт, что позволяет ему зарядиться на 100% за 70 минут, а за полчаса аккумулятор набирает 50% ёмкости.



Тест тестом, но в быту цифры, конечно, немного другие: при активном использовании (но без фанатизма) с играми, фотками и соцсетями аппарат спокойно живёт день, с утра до глубокого вечера. Менее увлечённый смартфоном пользователь может спокойно рассчитывать на пару дней без зарядки: 10-12 часов работающего экрана без злоупотребления играми и видео аппарат вполне способен обеспечить, остальное зависит от вашего личного сценария использования.







Детали



Складывается впечатление, что Redmi Note 9 Pro – это такая «работа над ошибками» в отношении Note 9S, по крайней мере для наших рынков. Здесь сохранилось то, что было ценным в S-версии и добавилось то, чего не хватало многим пользователям из наших стран.



В частности, Redmi Note 9 Pro сохранил ИК-порт, позволяющий управлять со смартфона, например, кондиционером и телевизором. Возможно, это не самый востребованный элемент в смартфоне, но те, кто привык к его наличию, навряд ли захотят отказываться от удобного функционала.



А модуль NFC, отсутствие которого было чуть ли не главной проблемой Redmi, снова появился, как в Redmi Note 8 Pro – те, кто хотя бы какое-то время пользовался бесконтактной оплатой, согласятся, что отказываться от неё даже ради ёмкого аккумулятора и хорошего процессора не очень-то хочется.

Раздельный слот для двух сим-карт и карты памяти тоже может стать мощным аргументом в пользу покупки данного устройства – даже если в повседневной жизни вам вполне хватает встроенной памяти, в некоторых ситуациях может оказаться очень приятным иметь возможность поставить в смартфон карту памяти со скачанными заранее фильмами и не думать о стабильности интернет-соединения.



Разъём для подключения проводных наушников тоже радует. Во-первых, у Note 9 Pro нет крутых кодеков для воспроизведения музыки в высоком качестве, так что хорошие «провода» выдадут более качественный звук, чем даже самые дорогие Bluetooth-наушники, а во-вторых – любые беспроводные наушники «страдают» задержкой звука, которая при присмотре видео или в играх может причинять реальный дискомфорт. Так что несмотря на наступление «беспроводной эры», некоторые Bluetooth-технологии ещё не доведены до совершенства, так что проводная «подстраховка» лишней точно не будет.



Звук в из мультимедийного динамика просто «обычный», как и экран. Он достаточно громкий для того, чтобы проснуться по будильнику или не пропустить звонок, но не достаточно объёмный и глубокий для воспроизведения хорошей музыки. То есть с учётом стоимости и позиционирования аппарата придраться не к чему, но и звёзд с неба аппарат не хватает.



При разговоре по телефону стоит понижать громкость, если нет желания информировать всех окружающих о предмете беседы: на максималках диалог реально хорошо слышен даже в метре от телефона. Собеседник тоже вас услышит – микрофон установлен качественный.



5G отсутствует. Для нас это даже хорошо: в наших странах эта технология не развита и её запуск не ожидается в ближайший год-два, так что переплачивать за сам факт наличия возможности подключения к такой сети – сомнительное удовольствие.



Реальные вопросы возникают только в отношении камеры: очень не хочется верить, что Redmi полностью её запороли, но на данный момент ничего хорошего о ней сказать нельзя, это не уровень Redmi Pro. Так что ждём обновлений и надеемся на улучшение ситуации.







Итоги обзора Redmi Note 9 Pro



Redmi Note 9 Pro – отличный середняк, который может достаточно, чтобы заинтересовать многих пользователей, но не достаточно, чтобы отвлечь покупателей от более «серьёзных» моделей типа Mi 10 Youth Edition или Mi Note 10, стоящих несколько дороже, но имеющих более продвинутые характеристики. Бюджетник не заменит флагман или субфлагман, но те, кого не интересуют возможности смартфонов верхнего ценового сегмента, наверняка предпочтут сэкономить и получить качественный и сбалансированный смартфон.

Розыгрыш Redmi Note 9S

Завтра на нашем YouTube-канале пройдет розыгрыш смартфона Redmi Note 9S.

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