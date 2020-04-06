Ожидается падение цен на 4G-флагманы. Но не везде

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Коронавирус, которым на сегодняшний день заразилось более 1,2 млн людей оказывает влияние на жизнь людей и серьезно бьет по бизнесу. Карантин и потеря доходов изменили подход многих к шопингу. Потребители не только сместили свои приоритеты с офлайн-магазинов в сторону электронной коммерции, но и стали более рационально подходить к покупкам.

Для многих на первым план вышел вопрос выживания, и они отказываются от покупки электроники или подыскивают более бюджетные варианты. Падение спроса на смартфоны неизбежно и это хорошо понимают производители. Так, Apple уже пошла на то, что снизила цены на свои устройства в Китае. Например, iPhone 11 Pro Max сбросил в цене ощутимые $225. Не исключено, что на аналогичный шаг компания пойдет в других странах и к ее инициативе снижения ценников присоединятся и другие производители.

Аналитик и партнер департамента промышленных инвестиций Xiaomi Пан Цзютанг заявил о том, что COVID-19 наложил серьезный отпечаток на сегмент флагманских устройств в Европе и Америке. По его словам, снижение цен на iPhone вызовет цепную реакцию и приведет к снижению цен на китайские смартфоны. Правда, с одной оговоркой — уменьшать стоимость будут на 4G‑модели.

Пан Цзютанг считает, что тот, кто решится на смену флагманского смартфона, скорее всего, предпочтет вариант с поддержкой 5G-сетей. Расширение сетей с поддержкой нового стандарта связи только подстегнет спрос и процесс перехода на 5G-смартфоны. Тогда как 4G-модели будут терять популярность. В ситуации снижения спроса у производителей не остается другого выхода, как демпинговать ценами.

Но все эти предсказания, прежде всего, актуальны для Китая и развитых стран Европы, где активно развертывают 5G-сети. Тогда как в странах, где внедрение сетей пятого поколения перспектива отдаленная, ждать резкого снижения цен на смартфоны не стоит.

Источник: gizchina