Предзаказ на Xiaomi Mi 10 Lite уже стартовал в Китае

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Хотя компания еще не успела представить Xiaomi Mi 10 Lite в Китае, это не мешает площадкам электронной коммерции давать возможность своим клиентам оформить предварительный заказ на новое устройство. Правда, никаких деталей вроде цен, доступных версий и цветов на данный момент нет.

Но тот факт, что онлайн-продавцы активизировались, свидетельствует о том, что старт продаж не за горами. Кроме того, в китайском сообществе Mi появилась новая тема для обсуждения «Mi 10 Youth Edition». Если на глобальном рынке смартфон будет известен как Xiaomi Mi 10 Lite, то в Китае его будут продавать как Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 Lite был представлен 27 марта одновременно с мировой премьерой серии Mi 10. О смартфоне известно, что он облачен в корпус весом 192 грамма и толщиной 7,98 мм. Внутри скрывается чип Snapdragon 765G и аккумулятор емкостью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Xiaomi Mi 10 Lite оснастили OLED-экраном диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+, чипом NFC, фронтальной 16-мегапиксельной камерой и системой из четырех датчиков на тыльной стороне 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В Европе новинка будет доступна в мае в двух версиях с 6/64 Гб и 6/128 Гб памяти по цене 349 евро и 399 евро соответственно.

Источники: mydrivers, gizmochina