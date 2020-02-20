Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Сбой привел к рассылке странного уведомления на смартфоны Samsung

Сбой привел к рассылке странного уведомления на смартфоны Samsung

20.02.2020 2136 3

Вчера сообщество пользователей смартфонов Samsung было не на шутку встревожено. Смуту в ряды внесло простое сообщение, которое содержало в себе один лишь символ — 1. Отправителем уведомления значился сервис Find My Mobile.

 

Сбой привел к рассылке странного уведомления на смартфоны Samsung – фото 1


Напомним, что Find My Mobile является службой безопасности, которая позволяет удаленно блокировать гаджеты, выполнять резервное копирование данных, хранящихся на устройстве, а также заблокирует доступ к Samsung Pay. И это очень полезный сервис на случай утери или кражи гаджета.

 

Сбой привел к рассылке странного уведомления на смартфоны Samsung


Пользователи начали гадать, что означает это уведомление и строили догадки, несет ли оно угрозу работоспособности устройства. Предположения строились разные. Кто-то выдвинул гипотезу, что сообщение сигнализирует о взломе учетной записи в Samsung Cloud. Кто-то посчитал, что они стали жертвами массовой хакерской атаки злоумышленников на смартфоны компании.


Но действительность оказалась куда прозаичнее. Samsung выступила с заявлением, в котором сообщила, что рассылка уведомления стала результатом сбоя сервера в Samsung HQ. Сообщения были непреднамеренно отправлены на некоторые смартфоны во время внутреннего теста. Повода для беспокойства нет, само уведомление не несет в себе какой-то угрозы.


Источник: phonearena.com



Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Кувандык Осконбаев
было сегодня, спасибо что разъяснили
20.02.2020 20:47
Ответить
Vasyl Sereduk
а ще в мене в галереї появилась папка з незрозумілими відео
20.02.2020 18:23
Ответить
Hryhorian Mykhaylo
то и значило, -1. кто-то выбыл)
20.02.2020 17:29
Ответить

telegram__banner.png
Сбой привел к рассылке странного уведомления на смартфоны Samsung