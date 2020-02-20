Сбой привел к рассылке странного уведомления на смартфоны Samsung

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Вчера сообщество пользователей смартфонов Samsung было не на шутку встревожено. Смуту в ряды внесло простое сообщение, которое содержало в себе один лишь символ — 1. Отправителем уведомления значился сервис Find My Mobile.





Напомним, что Find My Mobile является службой безопасности, которая позволяет удаленно блокировать гаджеты, выполнять резервное копирование данных, хранящихся на устройстве, а также заблокирует доступ к Samsung Pay. И это очень полезный сервис на случай утери или кражи гаджета.





Пользователи начали гадать, что означает это уведомление и строили догадки, несет ли оно угрозу работоспособности устройства. Предположения строились разные. Кто-то выдвинул гипотезу, что сообщение сигнализирует о взломе учетной записи в Samsung Cloud. Кто-то посчитал, что они стали жертвами массовой хакерской атаки злоумышленников на смартфоны компании.





Но действительность оказалась куда прозаичнее. Samsung выступила с заявлением, в котором сообщила, что рассылка уведомления стала результатом сбоя сервера в Samsung HQ. Сообщения были непреднамеренно отправлены на некоторые смартфоны во время внутреннего теста. Повода для беспокойства нет, само уведомление не несет в себе какой-то угрозы.





Источник: phonearena.com







