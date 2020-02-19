TSMC начала сокращать выпуск чипов для Huawei

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Буквально вчера стало известно, что правительство США рассматривает варианты введения новых ограничений, которые бы сделали жизнь Huawei еще сложнее. В числе таких мер — блокировка поставок чипов, произведенных TSMC. И такое решение может стать катастрофическим для компании, которая лишится своих фирменных чипов Kirin.





Вчера издание Reuters сообщало о том, что окончательное решение еще не принято. Но уже сегодня тайваньское издание DigiTimes заявило о том, TSMC вводит ограничения на сотрудничество с Huawei.





В частности, тайваньский чипмейкер ограничил квоты на производство чипов для китайской компании. Но это не распространяется на процессоры, которые будут созданы с применением 5-нанометрового и 3-нанометрового техпроцессов. Возможно, такое поведение TSMC объясняется лишь нехваткой производственных мощностей и никакой политической подоплеки тут нет. Но происходит урезание квот именно на фоне разговоров, что США планирует ввести контроль над поставками чипов Huawei.









Ряд аналитиков также высказали предположение, что TSMC и Huawei нечего опасаться. Все эти разговоры о блокировке поставок чипов, не более чем разговоры. В преддверии президентских выборов Дональд Трамп не заинтересован во введении каких-то радикальных мер, которые могут негативно отразиться на экономике страны и отношениях с партнерами. Риторика необходимости сдерживания Китая сохранится, но без подкрепления ее какими-то жесткими санкциями.





Источник: digitimes.com







