Samsung может в технологии: первый гайд по возможностям Galaxy S20 Ultra

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Вчера Samsung блеснула четырьмя новыми смартфонами, где роль убер-флагмана досталась Galaxy S20 Ultra. Создан он по последнему слову техники и в соответствии с актуальными модными тенденциями. В этот раз корейцы распорядились так, что все «сливки» достались новичку линейки Galaxy S.

Мы успели выпустить ролик, посвященный самой горячей новинке февраля. Всего 14 минут вашего времени, и вы будете знать многое о Galaxy S20 Ultra, ставший концентрированным «коктейлем» актуальных технологий на рынке.

Главным маркетинговым инструментом, который станет движущей силой продаж Galaxy S20 Ultra, будет камера с 108 Мп сенсором авторства Samsung. Здесь субпиксели объединяются по девять, выдавая на выходе изображение разрешением 12 Мп. Помимо 100-кратного цифрового зума эта модель, как и другие представителя отряда Galaxy S20, обладает еще одним вау-эффектом — умеет снимать видео 8К.

По первым впечатлениям, камера интересная, но нужно тщательно тестить. Кое-какие фоточки сделать удалось, и вы сможете сделать предварительный вывод о том, на что способна камера Galaxy S20 Ultra. В рамках первого экспресс-обзора уделили внимание также габаритам и эргономике, обсудили 120-Гц дисплей и производительность, а также посмотрели есть ли прок от 40 Мп фронталки. Приятного просмотра.